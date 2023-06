Nuovo vice Meret a sorpresa: il Napoli ha scelto

Il Napoli continua a lavorare a fari spenti sul mercato: gli azzurri hanno individuato il vice Meret per la prossima stagione

Che forma e quali giocatori avrà il Napoli del futuro? Una domanda da un milione di dollari, o forse più, perché al momento gli azzurri non hanno nemmeno l’allenatore. Per la panchina continuano i casting ed i rumors, ma al momento a due settimane dalla data indicata dal patron come l’ultima utile per annunciarlo e ad un mese dall’inizio del ritiro non vi sono tracce del nuovo allenatore.

Senza di esso, peraltro, il mercato non può certo decollare o, comunque, non può entrare nel vivo. Ciò nonostante, con Giuntoli sempre più vicino al passo d’addio e con un accordo con la Juv in tasca, è Maurizio Micheli ad aver assunto il controllo delle operazioni. Il capo del settore scouting azzurro è persona fidata del patron De Laurentiis e si sta già muovendo nell’ombra per garantire al Napoli un futuro roseo e vincente.

Sul taccuino degli uomini mercato azzurri vi sono già tanti nomi, con particolare focus sul centrocampo, il reparto dove serviranno i maggiori innesti dopo l’addio di Ndombélé e quello sempre più probabile di Diego Demme.

Napoli, problema portiere: scelto il vice Meret

Gli azzurri, tuttavia, anche in difesa saranno chiamati ad intervenire, soprattutto se dovesse andare via Kim, con il Manchester United deciso a pagare la clausola di rescissione prevista nel suo contratto da circa 58 milioni di euro.

E non va dimenticato il problema relativo al ruolo del portiere. Alex Meret è stato autore di una stagione strepitosa, da incorniciare; un autentico baluardo, uno degli uomini scudetto e si è meritato sul campo la riconferma. Anzi, la dirigenza è pronta a discutere con l’agente di un nuovo prolungamento dell’attuale contratto.

Alle spalle del friulano, negli ultimi sei mesi Pierluigi Gollini ha mostrato tutte le sue qualità quando chiamato in causa. Arrivato a gennaio in prestito dall’Atalanta via Fiorentina (dove è finito Sirigu), il portiere classe ’95 può essere riscattato versando 7 milioni di euro agli orobici.

Il Napoli punta a riscattarlo ma anche ad avere uno sconto dall’Atalanta per il cartellino del portiere; se dovesse arrivare, allora Gollini resterebbe in azzurro, altrimenti il club partenopeo virerebbe su altri profili. Ed uno è stato già individuato; si tratta di Consigli, attuale numero uno del Sassuolo e pronto a lasciare i neroverdi per una nuova esperienza in un top club.