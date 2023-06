Melissa Satta, la gonna è minuscola: tacchi bollenti

Ancora un altro nuovo ed interessante capolavoro che porta la firma di Melissa Satta. Anche in questa occasione l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ha deciso di spiazzare completamente i suoi follower – FOTO

Ed il motivo è fin troppo evidente visto che stiamo parlando di una delle regine di Instagram. I suoi scatti non passano assolutamente inosservati. Proprio come l’ultimo che ha pubblicato da qualche ora e che sta avendo il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo all’importante numero di “like” da parte dei suoi fan.

Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che, con il passare delle ore, stanno aumentando sempre di più. Semplicemente incantevole la nativa di Boston che continua a catturare l’attenzione di chi la segue e di chi non si perde affatto un suo singolo aggiornamento. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Melissa Satta, spacco vertiginoso: che gambe

Con questi scatti ha deciso di infiammare lo studio di ‘Sky Sport‘. Tra una pausa e l’altra del programma ‘Gol Deejay’ la bellissima Melissa decide di incantare tutti con il suo look a dir poco stratosferico. Per non parlare della posa che toglie il fiato a tutti i suoi fan. Un abito che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione visto che merita di essere visionato con tutta l’attenzione di questo mondo.

Delle gambe che sembrano quasi non finiscano più. Il tutto contornato da dei tacchi che hanno il loro perché. Un top nero che copre le sue importanti forme, sguardo sempre più intrigante, occhi che fissano l’obiettivo della fotocamera, filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare e molto altro ancora. I commenti, sotto al suo post, a dire il vero si sprecano e sono quasi sempre gli stessi.

Si parte da un banalissimo “Sei bellissima” fino ad arrivare “Sei la regina di tutte le regine“. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Per quanto riguarda il lato del gossip continua il suo rapporto sentimentale con il tennista, Matteo Berrettini. Quest’ultimo, in questi ultimi giorni, sta ricevendo moltissime critiche. Soprattutto dopo le sue ultime prestazioni nei tornei in cui viene quasi sempre eliminato.

La bellissima Melissa continua a sostenerlo ed a stargli vicino in questo momento complicato della sua carriera sportiva. In attesa di un altro suo nuovo ed interessante capolavoro i suoi fan continuano a concentrarsi con questo scatto. Ovviamente in attesa dell’estate.