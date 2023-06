Carolina Stramare provoca: così si vede tutto

Davvero troppo hot, l’ultima foto postata dalla splendida miss Italia, Carolina Stramare: così, si vede proprio tutto.

Modelle, attrici, influencer, ci sono tutte ormai sui principali social come Tik Tok ed Instagram, a sfidarsi per avere un ‘Mi piace’ in più. Certamente lei, la bellissima ligure, Carolina Stramare, non ha bisogno di sotterfugi e semplicemente condivide le sue foto, contando sull’amore di un pubblico che cresce a vista d’occhio.

Classe ’99, la stupenda modella dagli occhi color verde, ha già più di mezzo milione di follower Instagram, con dei numeri costantemente in salita. Infatti, dopo aver vinto il concorso Miss Italia nel 2019, la bellissima genovese conta sempre più ammiratori. Il suo viso bellissimo ed il corpo mozzafiato, l’aiutano certo non poco.

Stramare da bollino rosso: così si vede tutto

Nata a Genova ma cresciuta a Vigevano dove ancora oggi vive, la bella ventiquattrenne si è diplomata al liceo linguistico ed ha poi frequentato l’Accademia di belle arti di Sanremo, con indirizzo di grafica, prima di iniziare a lavorare come modella per la FCA di Shangai. Presto, arriveranno una campagna per il marchio italiano, Alfa Romeo e poi le collaborazioni con stilisti di livello internazionale.

Arrivata da Miss Lombardia poi, alla kermesse di bellezza più famosa dello Stivale, Carolina ha vinto con la sua bellezza davvero disarmante, ricevendo anche l’onore di essere incoronata da un pezzo di storia del Paese, come Gina Lollobrigida.

Diventata ormai punto di riferimento sulla web tv di Helbiz Live, la bellissima miss ha anche collaborato con la Tezenis, tra i marchi che hanno scelto il suo fisico pazzesco per uno spot.

Curiosità e fatti di cronaca rosa, la bellissima modella alta 179 centimetri tifa Juventus. Per quanto riguarda qualcosa di ben più personale, sembrerebbe che ci sia un amore in corso tra lei e l’ex di Belen, Antonino Spinalbese. I due sarebbero stati ‘pizzicati’ insieme dai paparazzi.

Ed i social? Tranquilli, perché la splendida ventiquattrenne non ha dimenticato il suo pubblico sempre più numeroso. E soprattutto, non ha perso la voglia di ricevere diversi like. Infatti, proprio Carolina ha rilasciato un nuovo post da capogiro, da poche ore.

Eccola, con un vestitino sia stretto che trasparente, il che dice già tutto. Senza calze, si esaltano le perfette gambe della modella, mentre l’indumento non copre e lascia ammirare non solo la bella schiena di Carolina coperta dai capelli lunghi, ma anche un lato B da infarto. Stavolta la meravigliosa ligure ha proprio esagerato: così, si vede tutto.