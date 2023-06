Kane-Osimhen intreccio pazzesco: 120 milioni

Il calciomercato prenderà ufficialmente il via a partire dal primo luglio. Per i grandi bomber, però, potrebbe infuocarsi a breve.

I nomi più caldi in questo periodo sono quelli di Harry Kane e Victor Osimhen, che possono infiammare il calciomercato degli attaccanti.

Tutto è partito da Karim Benzema, che ha deciso di lasciare il Real Madrid dopo quattordici anni dal suo arrivo. L’attuale pallone d’Oro ha deciso di trasferirsi in Arabia Saudita, per proseguire la propria carriera con la maglia dell’Al-Ittihad. Per questo motivo i blancos sono alla ricerca di un grande bomber, in grado di raccogliere la pesante eredità lasciata dal bomber francese. A tal proposito, l’obiettivo è stato individuato, anche se i colpi di scena possono essere dietro l’angolo. Kane e Osimhen sono pronti a sfidarsi per la camiseta blanca.

Partito il dopo Benzema, Kane il favorito ma il Tottenham non fa sconti: attenzione a Osimhen

In questi giorni, il Real Madrid cercherà di portare a casa colui che è chiamato a raccogliere la pesante eredità di Karim Benzema.

Il preferito dalla dirigenza dei blancos e dal tecnico Carlo Ancelotti è Harry Kane, sempre più intenzionato a lasciare il Tottenham in estate. Nonostante il contratto in scadenza tra soli dodici mesi, però, gli Spurs non fanno sconti. Stando a quanto riporta il portale todofichajes.com, infatti, il club londinese non è intenzionato a scendere sotto i 110 milioni di euro per dare il via libera alla cessione. Cifra non impossibile per le casse dei merengues, ma decisamente alta considerando anche l’età del calciatore, che a luglio compirà trent’anni.

Proprio per questo la dirigenza spagnola si sta guardando intorno. Il nome più caldo qualora non si arrivasse al bomber inglese è Victor Osimhen, trascinatore assoluto della grande stagione fatta dal Napoli. Le ventisei reti in 32 partite in campionato hanno portato svariati club ad inserirlo nella lista della spesa, fra cui il Real Madrid. Aurelio De Laurentiis per lasciar partire il bomber nigeriano chiede almeno 120 milioni di euro, cifra che Florentino Perez può decidere di investire più volentieri vista la giovane età dell’attaccante. Il ragazzo ovviamente è molto attratto dall’idea di approdare nel club più titolato al mondo, e questo potrebbe favorire il buon esito dell’operazione qualora la trattativa dovesse partire ufficialmente. Harry Kane o Victor Osimhen, il Real Madrid sta per scegliere il nuovo bomber da regalare al popolo madridista. Il tifosi partenopei ora tremano davvero.