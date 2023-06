Belen di nuovo in tv: cosa farà la conduttrice

Dopo la chiusura stagionale de “Le Iene” Belen Rodriguez sarà a breve di nuovo in tv: ecco cosa farà la showgirl argentina

L’ultima uscita pubblica di Belen Rodriguez è stato un trionfo per la showgirl argentina. Un’improvvisata passerella nel corridoio alla base delle gradinate del “Maradona” in occasione della festa per la consegna della Coppa dello scudetto agli azzurri, il cui ‘padrone di casa’ era il compagno Stefano De Martino, ha scatenato il delirio tra i tifosi quanto un gol di Victor Osimhen o una serpentina di Khvicha Kvaratskhelia.

Insomma, uno stadio ai suoi piedi così come milioni di telespettatori si incollano al video quando in onda c’è lei, la più amata dagli (spettatori) italiani. Che, per così dire, sono in ‘crisi di astinenza’ visto che la bellissima e sensuale Belen, in conseguenza della chiusura stagionale de “Le Iene” di cui era al timone, da qualche settimana non è più sul piccolo schermo.

Tuttavia, la vostra ‘astinenza’ da Belen Rodriguez ha le ore contate. L’argentina più popolare e amata nel Bel Paese (non ce ne voglia Wanda Nara) presto ritornerà in tv.

Belen di nuovo in tv: concorrente di “Celebrity Hunted”

Da qualche anno l’estate televisiva non coincide più con la messa in onda di repliche o dei c.d. ‘fondi di magazzino’. L’estate, quindi, è diventata per i responsabili dei palinsesti un ‘territorio’ ancora ‘vergine’ da colonizzare dal momento che per chi non può permettersi di andare in vacanza o, al massimo, può concedersi pochi giorni al mare la tv rimane l’unica fonte di evasione.

Di conseguenza, uno dei programmi più attesi dai telespettatori per l’estate è il reality “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo” (una sorta di ‘spin-off’ del popolare “Pechino Express”) che a breve sarà in onda. Trasmesso da Prime Video, la piattaforma on demand di proprietà di Amazon, e giunto alla quarta edizione, “Celebrity Hunted” vede quattro coppie di vip gareggiare nelle vesti di ‘fuggitivi’ che, con a disposizione poche risorse economiche e pochi mezzi per spostarsi lungo lo Stivale, non devono farsi acciuffare dai ‘cacciatori’.

La coppia che riuscirà a non farsi stanare dai ‘cacciatori’ prima della fine del programma, che durerà due settimane, sarà proclamata vincitrice. Ebbene, tra le quattro coppie in gara per la quarta edizione di “Celebrity Hunted” anche quella formata da Belen Rodriguez e dalla sorella Cecilia.

Dunque, ancora una breve attesa e poi potrete di nuovo ammirare in tv la bellissima e conturbante Belen, tra l’altro, nelle vesti inedite di ‘fuggitiva’. Dite la verità, confessatelo! Se fosse possibile, non le dareste anche voi la caccia? Purtroppo dovrete accontentarvi di inseguirla…con lo sguardo in tv.