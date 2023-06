Calciomercato Napoli: primo colpo per Garcia, sostituirà Kim

Con la cessione di Kim Min Jae il calciomercato del Napoli si può dire ufficialmente iniziato. Nei prossimi giorni il difensore centrale coreano verrà presentato, molto probabilmente, dal Bayern Monaco, lasciando un importante vuoto nella formazione titolare dei campioni d’Italia, pronto però ad essere subito colmato.

Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza del Napoli ha lavorato sotto traccia in queste settimane per trovare subito un sostituto di Kim in questo calciomercato. Dopo un casting ferrato la scelta è ricaduta su un profilo che avrebbe anche ottenuto il consenso del neo allenatore degli azzurri Rudi Garcia. De Laurentiis ha intenzione di partire col piede giusto col francese, ed è per questo che il presidente del Napoli sarebbe pronto a chiudere per l’arrivo di questo difensore nelle prossime settimane.

Calciomercato, primo colpo dell’estate del Napoli: ecco chi è

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, visto che l’imminente uscita di Kim Min Jae ha costretto e costringerà il club campione d’Italia a correre ai ripari per trovare un nuovo difensore centrale col quale andare a colmare il vuoto lasciato dal coreano, sempre più promesso sposo al Bayern Monaco.

Questa cessione, comunque, l’avevano già pronosticata dalle parti di Castelvolturno, come dimostra anche il fatto che sono già diversi mesi che il Napoli ha avviato il casting per trovare il sostituto ideale di Kim in questo calciomercato. Inevitabilmente si sono fatti tantissimi nomi in queste settimane, ma ovviamente l’attenzione della dirigenza partenopea si era focalizzata soprattutto su un paio di profili, discussi ed approvati poi anche con Rudi Garcia al momento del suo arrivo. Ovviamente la scelta deve ricadere su uno solo, ed a quanto pare il Napoli avrebbe deciso puntare su un difensore Made in Italy.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, in casa azzurri in queste ore ha preso sempre più quota il nome di Rayyan Baniya per sostituire Kim Min Jae in questo calciomercato. Classe ’99, il difensore del Fatih Karagumruk è nato e cresciuto in Italia, anche a livello calcistico, visto che è prodotto de settore giovanile dell’Hellas Verona.

Napoli, occhi su Baniya: ecco quanto chiede il Fatih

Il nuovo difensore centrale del Napoli potrebbe arrivare dalla Turchia, proprio come un anno fa. L’attenzione del club campione d’Italia si sarebbe infatti posata su Rayyan Baniya del Fatih Karagumruk, classe ’99 italo-turco allenato in questa stagione da Andrea Pirlo, sotto al quale è cresciuto tanto sia da un punto di vista tecnico che fisico.

Per questo il club rossonero spero di poterlo tenere ancora con se per almeno una stagione, ma la volontà del ragazzo è quella di tornare in Italia, ed il treno Napoli è un’opportunità troppo da non cogliere. Per questo motivo il Fatih si sarebbe in qualche modo convinto a lasciarlo partire fissandone il prezzo che, stando a dati Transfermarkt, dovrebbe aggirarsi attorno ai 2.7 milioni di euro.

Napoli-Baniya: la concorrenza è tanta, sia in Italia che in Turchia

Il Napoli non è l’unico club sulle tracce di Rayyan Baniya in questo calciomercato, visto che i partenopei avrebbero infatti una discreta concorrenza sia in Italia che in Turchia. In Serie A, infatti, il difensore del Fatih è seguito dalla Roma e dal Torino, mentre in patria dal Galatasaray, dal Fenerbahce, dal Besiktas ed infine dal Trabzonspor, proprio a non volersi far mancare nulla.