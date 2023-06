Napoli tradito: Fabian Ruiz torna in Italia e va alla rivale

Fabian Ruiz non torna al Napoli, ma l’anno prossimo potrebbe comunque giocare in Serie A: una scelta che non può che non sapere di tradimento, per i tifosi azzurri.

Non è mai svanito l’amore dei tifosi del Napoli per Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo che De Laurentiis strappò al Betis nel 2018 per 30 milioni di euro.

Il suo arrivo era stato richiesto caldamente da Carlo Ancelotti, e il giocatore andaluso fece fin da subito una buona impressione in azzurro. La sua cessione, la scorsa estate, è stato un sacrificio necessario a livello economico, e che alla fine ha ripagato anche sul piano tecnico. Ma un suo ritorno in Italia in un club rivale non fa certo meno male.

Il suo trasferimento al PSG doveva essere uno step importante nella carriera di Fabian Ruiz, che negli ultimi tempi sembrava essersi un po’ arenata. I francesi lo hanno pagato 23 milioni al Napoli, promettendogli un ruolo di primo piano in una squadra che puntava al massimo trionfo europeo. Le cose non sono però andate proprio in questo modo, con i parigini che hanno deluso molto quest’anno, soprattutto in Champions League.

L’estate che sta per arrivare pare segnerà un’altra rifondazione, probabilmente nel segno di un nuovo allenatore (Nagelsmann, secondo varie fonti), e per lo spagnolo potrebbe non esserci più spazio. La sua annata in Francia è stata buona (3 gol e 3 assist in 37 partite), ma non ha saputo fare la differenza, specialmente in Champions. Il suo ruolo potrebbe dunque essere messo seriamente in discussione, e lui stesso non dà l’idea di essersi ambientato bene a Parigi. Un addio al PSG, a questo punto, potrebbe essere un’eventualità da tenere in considerazione.

Fabian Ruiz torna in Serie A, ma a volerlo sono due rivali del Napoli

Un suo eventuale ritorno nel club partenopeo è chiaramente da escludere, per tutta una serie di ragioni. La prima è ovviamente tecnica, dato che l’attuale rosa del Napoli non ha direttamente bisogno di aggiunte nel suo ruolo, con Zielinski ed Elmas. La seconda è economica: Fabian Ruiz guadagna 6 milioni netti all’anno in Francia, e ha un contratto fino al 2027. Numeri che rendono difficile per chiunque pensare di acquistarlo a titolo definitivo. Ma se il Napoli non ci pensa proprio, qualcuno lo sta facendo.

Milan e Juventus sarebbero infatti interessate allo spagnolo, che potrebbe rivelarsi un utile rinforzo sulla linea mediana, dando respiro alla manovra offensiva e legando i reparti. Sebbene abbia poi solo 27 anni, Fabian Ruiz è un giocatore che vanta già un’ampia esperienza internazionale, e potrebbe essere tentato da un progetto ambizioso in Italia. Al PSG ha deluso, ed è quindi facile che il club francese possa concedere un prestito scontato con diritto di riscatto, come fatto in passato con Wijnaldum e Paredes.