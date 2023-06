L’ex Juventus al Napoli: gli azzurri piazzano il colpo

Dopo aver risolto la questione allenatore, con Rudi Garcia che prenderà il posto di Luciano Spalletti, il Napoli è pronto a fiondarsi sul calciomercato per rinforzare la rosa.

Il calciomercato del Napoli, dopo la scelta del nuovo allenatore, è pronto a partire, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. Chi, salvo clamorose sorprese, lascerà il club partenopeo è Kim, protagonista di una stagione strepitosi in maglia azzurra.

La società più interessata al ragazzo è il Bayern Monaco, intenzionato a pagare la clausola da 70 milioni di euro attiva dal 1 al 15 luglio. L’intesa tra il calciatore coreano e la dirigenza tedesca ancora non c’è, anche se non dovrebbe essere un problema arrivare ad un accordo. Non è però da escludere un rilancio del Manchester United, che da mesi segue il difensore. Il club tedesco, però, sembra più avanti, tanto che ogni giorno può essere decisivo per il buon esito dell’operazione. Vista la cessione sempre più vicina, il Napoli si sta guardando intorno per trovare il sostituto. A tal proposito, l’obiettivo pare essere già stato individuato dalla dirigenza.

Kim saluta il Napoli, sostituto individuato: è un’ex bianconero

Il Napoli si appresta a salutare il coreano Kim dopo una sola stagione. Vista l’importanza del calciatore, la dirigenza del club partenopeo si è subito messa alla ricerca del suo sostituto.

Il profilo è stato individuato negli ultimi giorni, e porta ad un ex Juventus. Stiamo parlando di Merih Demiral, turco classe 1998 dell’Atalanta. Il calciatore ha faticato e non poco in questa stagione, con il tecnico Gian Piero Gasperini che spesso lo ha relegato in panchina. Visto il grande investimento da 21 milioni di euro fatto la scorsa estate per acquistarlo a titolo definitivo, e per via del contratto in scadenza nel 2026, la ‘Dea’ è pronta a chiedere una cifra importante per dare il via libera alla cessione.

Il ragazzo accetterebbe di buon grado la destinazione Napoli, che gli consentirebbe di tornare a calcare i campi della Champions League. Si tratterebbe di un buon colpo per la squadra partenopea, considerando anche la giovane età del calciatore (25). Il neo allenatore Rudi Garcia avrebbe già dato il proprio benestare all’operazione, fattore determinante per iniziare ad avviare i contatti con il club bergamasco. Kim è pronto a dire addio, con Demiral chiamato a raccoglierne la pesante eredità. La trattativa può presto entrare nel vivo.