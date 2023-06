L’Inter adesso lo scarica: costa troppo!

L’Inter ha posto le prime basi per la nuova stagione: deciso il futuro di un calciatore della rosa, i nerazzurri l’hanno scaricato

La nuova stagione in casa Inter è ufficialmente partita; se per il ritiro manca ancora un mese circa, il vertice andato in scena in Viale della Liberazione ha posto le basi per far nascere la nuova squadra.

Zhang, la dirigenza al completo e Simone Inzaghi hanno tenuto un vertice in sede e fatto il punto sul mercato. L’obiettivo, nella prossima stagione, è vincere lo scudetto e si lavorerà per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico per perseguire l’obiettivo.

Stilata la lista dei rinforzi, serve acquistare il sostituto di Skriniar in difesa ma anche a centrocampo saranno necessari innesti, con il tecnico che ha chiesto una mezz’ala di qualità. Ed in questo senso è Davide Frattesi il primo nome sulla lista, con tanto di principio di accordo già trovato tra l’Inter ed il Sassuolo sulla base di 35 milioni di euro.

In attacco, invece, tutto ruota attorno al nome di Lukaku; il bomber belga è in prestito all’Inter ed il cartellino è di proprietà del Chelsea. Il classe ’93 ha già rifiutato un’offerta faraonica proveniente dall’Arabia Saudita ed ha più volte indicato di voler restare a Milano, informando anche il Chelsea nella speranza che i due club possano trovare un accordo.

Inter, deciso il futuro di un calciatore: pronta la richiesta

Nel vertice milanese è stato definito anche il piano delle cessioni. Restando in tema attaccanti, di sicuro in lista di sbarco c’è Correa; l’argentino ha deluso Inzaghi e si cercherà una sistemazione all’estero, pur se non facile.

Non sarà riscattato, invece, Raoul Bellanova. In casa nerazzurra ritengono elevata la cifra di 7 milioni di euro per il nazionale Under 21 utilizzato con il contagocce da Inzaghi. Uno spezzone di gara, nei minuti finali, nella finale duìi Champions League, certo, ma è sembrata più la mossa della disperazione che l’intenzione di puntare su di lui.

In stagione, infatti, Bellanova ha collezionato 18 presenze ma la miseria di 485′ disputati, mentre 118′ sono quellia ccumulati in Champions League. Dopo i 3 milioni di euro di prestito oneroso, quindi, l’Inter non vuole più mettere mani al portafogli ma sembra pronta a chiedere al Cagliari il rinnovo del prestito.

I sardi, però, sono stati promossi in Serie A e nn hanno bisogno di monetizzare; ecco peché il club di Giulini potrebbe aprire una vera e propria asta e sondare magari qualche altro club interessato alle prestazioni del giovane terzino destro.