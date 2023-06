Osimhen al posto di Vlahovic: offerta bomba

Vlahovic non sembra essere più un obiettivo del club, che ha deciso di puntare tutto su un altro grande bomber.

Tra i tanti nodi che la Juventus dovrà risolvere in vista della prossima stagione c’è sicuramente quello relativo a Dusan Vlahovic. Non è stata certamente un’annata facile per l’attaccante serbo, che sembra lontano parente rispetto al bomber implacabile che tutti gli appassionati di calcio avevano ammirato nei suoi anni alla Fiorentina.

Dopo un inizio confortante, Vlahovic non è più riuscito a trovare continuità in maglia bianconera, offrendo spesso prestazioni al di sotto della sufficienza.

Le voci che arrivano da Torino parlano di un rapporto molto difficile con il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri. Anche per questo il destino di Vlahovic sembra dipendere molto dalla permanenza dell’allenatore toscano sulla panchina della Juventus, che pare certa nonostante la maxi offerta araba.

Con Allegri ancora al timone della Juve il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe anche essere lontano dalla Continassa. Tuttavia si tratta di una cessione complicata, dato che la Juve ha versato circa 80 milioni di euro nelle casse della Fiorentina per assicurarsi il bomber serbo e non ha alcuna intenzione di accettare offerte inferiori a 65-70 milioni.

Niente più Vlahovic, tutto su Osimhen: l’offerta è da capogiro

Oggi, però, non sembrano esserci offerte così elevate per il giocatore. Fino a qualche giorno fa si era parlato anche del Bayern Monaco, dato che i bavaresi sono a caccia di un attaccante per arricchire un reparto già molto prolifico. Ma come riportato anche dal sito “El Nacional“, pare proprio che negli ultimi giorni i campioni di Germania abbiano cambiato obiettivo.

Il Bayern Monaco non starebbe più seguendo Vlahovic, ma un altro grande attaccante del campionato di Serie A. Stiamo parlando di Victor Osimhen, tra i principali protagonisti della straordinaria cavalcata del Napoli di Spalletti che ha riportato il tricolore in terra partenopea dopo 33 anni di attesa. L’attaccante nigeriano ha completato la sua stagione con 31 gol e 5 assist, scatenando le attenzioni di molti big club europei disposti a spendere cifre ‘monstre’ per strappare il bomber alla società del presidente De Laurentiis.

Tra questi c’è proprio il Bayern Monaco, che avrebbe pronta un’offerta da 120 milioni di euro per convincere il Napoli a lasciar partire l’ex attaccante del Lille. Molto probabilmente De Laurentiis considera il giocatore incedibile, ma di fronte ad una tale cifra sarà inevitabile sedersi a tavolo.