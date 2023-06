Scontro Napoli-Lazio: sfida totale sul mercato

In questa prossima sessione estiva di calciomercato sarà scontro aperto tra i campioni di Italia del Napoli e la Lazio dell’ex Maurizio Sarri

Entrambe le squadre hanno lo stesso obiettivo di mercato per andare a rinforzare il reparto offensivo. L’idea del presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, è quella di riuscire ad anticipare la concorrenza ed assicurarsi le prestazioni del calciatore che, nell’ultima stagione, ha davvero impressionato tutti con la sua facilità nel fare gol.

Stesso discorso vale anche per il club di Claudio Lotito, con tanto di suggerimento del suo allenatore, di puntare fortemente sul centravanti che potrebbe essere una ottima alternativa al capitano della squadra, Ciro Immobile. La cosa certa è che l’atleta in questione riceverà un bel po’ di offerte nelle prossime settimane.

Napoli-Lazio, sfida aperta per il bomber: le ultime

Nella serata di giovedì arriva il tweet che ha spiazzato (ancora una volta) i sostenitori del Napoli: ovvero la scelta del nuovo allenatore. De Laurentiis è un personaggio che adora molto i colpi di scena ed anche in questa occasione ci è riuscito visto che, dal cilindro, ha pescato Rudi Garcia. Per il manager francese si tratta di un clamoroso ritorno in Serie A dopo che per anni ha guidato la Roma.

Poi Francia (Lione e Marsiglia) e successivamente in Arabia Saudita dove ha guidato il team in cui milita Cristiano Ronaldo. Il francese, per la prossima stagione, potrebbe avere nella propria rosa un calciatore che nell’ultimo campionato ha fatto vedere cose importanti. Anzi, ha fatto parlare i suoi piedi ed i suoi gol: ci riferiamo a Boulaye Dia. Il nazionale senegalese è pronto ad essere riscattato dalla Salernitana dal Villarreal.

Difficilmente, però, rimarrà in granata. L’obiettivo del patron Danilo Iervolino è quello di ricavare un bel po’ di soldi dalla sua possibile cessione. Tanto è vero che il suo cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante. Ed è per questo motivo che De Laurentiis proverà, in tutti i modi a piazzare un altro importante colpo per rinforzare la squadra campione di Italia.

Anche se non è così semplice come sembra, per il semplice fatto che anche la Lazio è sulle tracce del classe ’96, come riserva del collega di Torre Annunziata. Per chi non lo sapesse il calciatore in questione ha dato due enormi dispiaceri: sia alla Lazio che al Napoli. Entrambe nelle gare di ritorno. All’Olimpico ha siglato il gol del definitivo 1-3 per la sua squadra. Mentre al ‘Maradona’ ha segnato la rete del pareggio che ha rimandato, di quattro giorni, la festa scudetto dei partenopei.