Napoli: primo regalo a Rudi Garcia, arriva il portoghese

Rudi Garcia è già al lavoro per rinforzare il Napoli è il primo colpo di calciomercato potrebbe essere portoghese i dettagli.

E’ tempo di iniziare a programmare il futuro e per questo motivo Rudi Garcia è già al lavoro per trovare i giusti rinforzi e consentire alla squadra di fare un ulteriore passo in avanti e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione.

Stando alle ultime indiscrezioni, il primo colpo di calciomercato per Rudi Garcia potrebbe essere portoghese. Andiamo a vedere i dettagli di questa trattativa e cosa dovrebbe cambiare per i partenopei.

Calciomercato Napoli: il primo colpo già deciso, trattativa in corso

Il Napoli non ha nessuna intenzione di lasciarsi sorprendere e per questo motivo sta iniziando a guardare davvero con molta attenzione al futuro. L’obiettivo, come spiegato in precedenza, è quello di riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati per riuscire a fare un salto di qualità importante oltre che naturalmente consentire a Rudi Garcia di avere una rosa assolutamente competitiva.

Per farlo servono delle entrate importanti ed una trattativa sarebbe in corso e presto dovrebbero arrivare delle novità molto importanti. Secondo quanto riferito da A Bola, infatti, il procuratore di Otavio sarebbe in Italia per incontrare i dirigenti del Napoli (oltre che dell’Inter). Una trattativa di calciomercato non semplice da impostare per diversi motivi, ma i ragionamenti sono pronti ad essere fatti per valutare questa operazione. Il Porto ad oggi non sembra essere intenzionato a scendere sotto la clausola rescissoria dei 40 milioni di euro, ma sarà decisiva la volontà del calciatore.

Proprio per questo motivo l’ipotesi Otavio al Napoli in questa sessione di calciomercato non è da escludere a priori anche se bisognerà capire se economicamente può essere sostenibile come operazione oppure si dovrà fare un passo indietro a causa di costi molto alti.

Mercato: è sfida Napoli-Inter per Otavio

E’ sfida tra Napoli e Inter per Otavio in questo calciomercato. Il centrocampista ha raggiunto l’esperienza giusta e per questo motivo sembra essere tutto pronto ad entrare nel vivo.

Nelle prossime ore ci saranno questi incontri per capire la fattibilità di questa operazione. Otavio sembra essere pronto ad approdare in Serie A per iniziare una nuova esperienza dopo un periodo trascorso in Portogallo. Vedremo cosa succederà ed alla fine quale sarà la scelta anche del giocatore considerando che avrà un ruolo importante in questa trattativa.