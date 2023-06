Cassano show in diretta, Vieri non ci sta e lo critica: la ricostruzione

Durante uno degli ultimi episodi della Bobo Tv, Antonio Cassano ha ripreso a criticare Erling Braut Haaland: Christian Vieri interviene e lo zittisce

Che Antonio Cassano non fosse certo un estimatore di Erling Braut Haaland lo si era capito da tempo. L’ex calciatore, durante le puntate della Bobo Tv, la trasmissione condotta dall’amico Christian Vieri sulla piattaforma di streaming Twitch, non ha mai perso l’occasione per criticare aspramente il centravanti del Manchester City, secondo lui troppo poco tecnico e dal bagaglio molto limitato, che fa affidamento quasi esclusivamente su un eccezionale killer instinct.

Le critiche si sono ulteriormente inasprite durante la puntata del 12 giugno, alla presenza dell’allenatore del Brighton Roberto De Zerbi, che ha affrontato il norvegese per due volte nell’ultimo campionato di Premier League. Secondo Fantantonio, infatti, nonostante la vittoria per 1-0 sull’Inter nella finale della Champions League giocata ad Istanbul, il norvegese non ha brillato, confermando, a suo modo di vedere, le tante critiche mossegli.

Cassano attacca Haaland, Vieri interviene: “Non capisci il suo modo di giocare”

Una prestazione solo sufficiente da parte del 22enne, che non ha trovato la via del gol, ha scatenato, come era prevedibile, la reazione di Cassano, pronto a criticare il numero 9 del Manchester City per qualsiasi cosa. A questo punto, però, è intervenuto un altro grande ex attaccante, ovvero proprio Christian Vieri che, vista la propria carriera, ha un certo occhio per i centravanti: “Non sono d’accordo con te, perché tu non capisci il suo modo di fare il centravanti. Caro il mio fenomeno, io in pullman l’avevo detto che la sera Haaland non avrebbe mai preso palla, Bernardo Silva non l’avrebbe presa mai e Grealish non l’avrebbe mai presa”.

“Siccome io le partite le vedo, vedo come si devono muovere i centravanti. – ha continuato Bobo – Lui non ha mai visto palla in finale perché era da solo contro la difesa a tre dell’Inter, cerca di capirlo tu, fenomeno, perché altrimenti mi fai inc***are”. Nonostante la difesa da parte dell’ex Lazio ed Inter, Cassano ha continuato la sua critica, asserendo che Haaland avesse “le ciabatte al posto dei piedi”.

A questo punto, Vieri è intervenuto nuovamente per fermare il collega, dicendo: “Dici soltanto ca***te. Bernardo Silva era marcato da Dimarco, e questo fenomeno, che è un grande giocatore, non l’ha presa mai. Grealish quest’anno è stato devastante, ma non ha visto palla, e lui e Haaland erano soli in mezzo alla difesa a tre. Io lo vedo, ma forse tu no. C’è solo un giocatore che gli dà la palla di prima, ed è De Bruyne. Gli altri la portano, girano e rigirano. Se giocassi con questi qua tirerei il microfono in testa a tutti”.