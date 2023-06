Balotelli fuori controllo: cosa faceva dopo gli allenamenti

Nuove polemiche intorno a Mario Balotelli, il suo comportamento rischia di costargli un’intera carriera: cos’è successo all’ex Serie A.

Altro autogoal per Mario Balotelli che adesso, a 33 anni, rischia di mandare definitivamente in fumo la propria carriera. Dopo aver esordito ed essersi messo in mostra come uno dei talenti italiani più cristallini con la maglia dell’Inter, l’attaccante italo ghanese ha vissuto una serie di alti e bassi che hanno più volte contribuito a mettere in discussione le sue reali qualità.

Tanti club e allenatori hanno provato a rilanciarlo una volta per tutte, non per ultimo il suo mentore ai tempi del club nerazzurro ora commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, ma senza avere mai troppo successo. Oggi Balotelli gioca nel Sion, club svizzero retrocesso nella serie cadetta, e ha un contratto che lega agli elvetici fino al 2024.

Tuttavia, in seguito ad alcuni spiacevoli avvenimenti, l’avventura svizzera di Balotelli potrebbe essere finita qui. A questo punto ci sono sicuramente più ombre che luci nella carriera del centravanti classe 1990 che ora rischia di rimanere senza club per più tempo del previsto. Secondo qualcuno la sua carriera sarebbe arrivata ad un binario morto.

La rivelazione su Balotelli: a rischio il futuro del centravanti

Specialmente dopo quanto successo lo scorso febbraio durante il periodo al Sion. Il bomber, accompagnato dal direttore sportivo del club Barthelemy Constantin, ha partecipato ad un esclusivo party di Carnevale travestito da Pokemon con la speranza di non farsi riconoscere. Purtroppo, però, qualcuno si è accorto della sua presenza e la reazione del calciatore è stata smisurata.

Balotelli sarebbe infatti passato ai pugni colpendo anche il DS che la domenica successiva, contro il San Gallo, si è mostrato con un evidente occhio nero. Gesto che con il passare del tempo è venuto alla luce e non ha affatto reso contento il presidente del Sion Christian Costantin che avrebbe deciso di stracciare contratto dell’attaccante con un anno di anticipo.

Ma non è finita qui, perché alla luce di quanto successo a fine febbraio sarebbero emersi anche altri spiacevoli retroscena circa la vita del calciatore. Ad aver fatto il punto su Balotelli è stato il quotidiano svizzero Blick. Testata che ha posto anche l’accento sulla sua camera d’albergo diventata un vero e proprio ritrovo per festini di ogni genere.

Così facendo Balotelli rischia di mandare definitivamente all’aria la sua intera carriera. Se c’era ancora qualche club disposto a puntare su di lui, ora rischia davvero di non avere più estimatori. Ennesimo capitolo triste nella carriera di un ragazzo che aveva sicuramente le qualità per fare la differenza in mezzo al campo.