Sembrava fatta con la Juve ma piomba il Napoli

Napoli impegnato alla ricerca del nuovo allenatore, ma il mercato rimane una delle priorità: ecco l’ultima idea che piace agli azzurri

Il Napoli deve ancora conoscere il nome di colui il quale prenderà le redini di Luciano Spalletti e, soprattutto, dovrà tentare di difendere il titolo conquistato quest’anno dopo una corsa straordinaria.

Ormai la società campana sembra sempre più propensa a mettere le mani su Cristophe Galtier tanto che, dalla Francia, l’Equipe ha voluto mettere in prima pagina la notizia del possibile accordo tra Aurelio De Laurentiis e l’ormai ex allenatore del Paris Saint Germain. Galtier, prima di eventualmente lasciare Parigi dopo un’annata andata decisamente storta, dovrà trovare un accordo con i francesi. Quest’ultimo, tuttavia, è possibile che venga raggiunto nelle prossime ore, come confermato dai legali dell’allenatore.

Tralasciando l’aspetto relativo al prossimo tecnico, la società rimane concentrata sul fronte mercato con una serie di nomi in entrata che stanno circolando nelle ultime ore. Obiettivo degli azzurri sarà al contempo convincere i pesi massimi della rosa, Kim Minjae e Victor Osimhen, entrambi richiesti da vari top club dopo l’ultima straordinaria stagione.

Mercato Napoli, De Laurentiis piomba sull’obiettivo della Juventus

Il Napoli ha come scopo quello di non toccare più di tanto quella che è di fatto l’ossatura della squadra campione d’Italia. E non sarà facile ultimare ciò proprio perché, grazie all’immenso lavoro di Luciano Spalletti, molti calciatori hanno raddoppiato il loro valore di mercato dimostrando in campo capacità esemplari.

I club europei osservano attentamente la ricca bottega in mano a De Laurentiis, ma contestualmente il patron azzurro non sta con le mani in mano e cerca qualche nuovo talento da integrare in rosa in attesa di ufficializzare la prossima guida tecnica.

Stando a quanto riporta il quotidiano Tuttosport, ci sarebbe anche il Napoli nella corsa che porta a Fabiano Parisi dell’Empoli, uno dei tanti giovani che alla corte di Paolo Zanetti hanno mostrato il loro valore. Parisi piace tantissimo, come è noto, anche alla Juventus che avrebbe raggiunto un accordo di massima con il calciatore già nei mesi precedenti.

La Juventus è quindi in evidente vantaggio, ma un accordo non è stato ancora formalizzato con l’Empoli che valuta il terzino di Solofra almeno 10 milioni di euro. De Laurentiis potrebbe inserirsi della trattativa e dare “fastidio” ai dirigenti bianconeri, ma è altrettanto vero che dovrà attendere il nome del nuovo tecnico per avere la certezza di operare in tal senso.