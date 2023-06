Napoli, sorpresa Kim: ribaltone improvviso, cambia tutto

Le strategie in entrata del Napoli dipenderanno molto anche da eventuali uscite come quella potenziale di Kim Min Jae. Cambiano gli scenari sul sudcoreano

Il Napoli sta riordinando le idee in vista di quello che potrà essere il prossimo futuro del club campione d’Italia. L’incertezza non manca per gli azzurri che in primis devono sostituire il partente Luciano Spalletti, autentico pilastro di quella che è stata la cavalcata al titolo dell’ultima stagione.

Quella dell’allenatore di Certaldo potrebbe però non essere l’unica partenza di un big del club di De Laurentiis, che rischia di perdere dopo appena un’annata anche Kim Min Jae, fortissimo difensore sudcoreano che ha avuto un impatto devastante con la Serie A e il mondo Napoli.

Arrivato dal Fenerbahce la scorsa estate per sostituire un totem come Koulibaly, Kim è riuscito pienamente nell’intento offrendo tutto il suo talento alla causa partenopea. Forza fisica, doti aeree spiccate, rapidità di movimento, bravura nell’uno contro uno ed anche qualità tecnica nell’avviare l’azione per un centrale moderno che ha tutte le caratteristiche utili per performare ai massimi livelli.

D’altronde Kim oltre a portare a casa uno scudetto da protagonista inamovibile è stato anche eletto miglior difensore dell’ultimo campionato di Serie A, offrendo peraltro grandi prestazioni anche nella spedizione Champions della truppa di Spalletti. Si tratta quindi di un elemento già fondamentale della rosa, che piace molto all’estero e che in caso di addio sarà complesso da rimpiazzare.

Calciomercato Napoli, cambia il futuro di Kim: irrompe il Bayern Monaco

Sul futuro di Kim pende la clausola presente nel suo contratto col Napoli, oltre al forte interessamento da parte di alcune società estere che potrebbero mettere sul piatto la cifra giusta. Nello specifico il coreano è stato accostato molto al Manchester United, desideroso di mettere in rosa un leader di reparto per la prossima annata.

Il colpo di scena su Kim arriva però dalla Germania, con l’interessamento deciso da parte dei campioni del Bayern Monaco, ora in pole nella corsa al numero 3 napoletano. Secondo quanto evidenziato da ‘Sky.de’ i bavaresi sono davanti a tutti e la trattativa procede e può decollare in modo concreto.

I tedeschi infatti vogliono fortemente Kim e sono pronti proprio a pagare la clausola rescissoria presente nel suo accordo azzurro e valida solo per l’estero. La trattativa è pronta quindi a prendere il decollo col Bayern che dopo aver preso de Ligt un anno fa, potrebbe andare di nuovo a potenziare la difesa dalla Serie A.