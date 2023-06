La vista è paradisiaca: Wanda Nara esplosiva come non mai

La bellissima argentina non smette di stupire i milioni di followers: lo scatto social è davvero troppo sexy

Il panorama dello show business, in tutto il mondo, non può proprio più farne a meno. Wanda Nara è diventata una figura monopolizzante, capace di lanciare mode e trascinare milioni di persone a seguirla e letteralmente adorarla.

Sui social network è una delle regine più seguite e amate, il suo profilo è tra i più cliccati al mondo con tantissimi ammiratori che la elogiano – spesso e volentieri in maniera anche troppo colorita – sotto le sue foto bollenti. Modella e conduttrice, è nata a Buenos Aires il 9 dicembre 1986 ed è divenuta famosa in primis ormai tanti anni fa per il matrimonio con l’ex calciatore Maxi Lopez. Attualmente è sposata, in un turbolento e chiacchieratissimo rapporto, con Mauro Icardi.

Circa un anno fa la bella argentina ha scoperto che l’ex capitano dell’Inter la tradiva con China Suarez, modella e attrice sudamericana con la quale sono nati diversi accesi dibattiti. Fece già all’epoca scalpore l’addio a Maxi Lopez e la love story, poi sfociata in matrimonio, con lo stesso Icardi: poichè l’ex interista era estremamente amico del primo marito di Wanda. Intanto, però, la carriera esplosiva di Wanda va avanti e non fa altro che regalarle continue soddisfazioni.

Su Instagram ha da poco superato quota 16 milioni di seguaci che continuano ad aumentare, visti i contenuti davvero ammalianti che la Nara pubblica a cadenza quotidiana. Si tratti di lavoro, di scatti coi figli o foto estremamente sexy, Wanda è ben lieta di aggiornare i followers con grande costanza.

Nella televisione italiana ha avuto grande successo, con diverse ospitate e due partecipazioni di spicco che l’hanno fatta conoscere ancor di più: è stata infatti opinionista a ‘Tiki Taka’, programma sportivo condotto da Pierluigi Pardo, e al ‘Grande Fratello Vip’. In Argentina, poi, il discorso non cambia affatto. Anzi. Attualmente la bella Wanda è impegnata con la conduzione di Masterchef Argentina, che sta avendo un enorme successo.

Anche in veste di conduttrice, seppur non senza polemiche che ormai la accompagnano da anni a questa parte in ogni sua mossa, con simpatia e sensualità fuori dal comune ha conquistato il pubblico sudamericano.

Wanda Nara è troppo hot: lato A esagerato

Tra espressioni sibilline e pose ammiccanti, Wanda non smette di essere una vera e propria bomba sexy. E su proprio profilo Instagram nelle scorse ore ha pubblicato l’ennesimo scatto bollente che ha davvero lasciato tutti a bocca aperta.

Nell’istantanea che la vede prendere il the in reggiseno, di primissimo mattino, l’argentina mostra un lato A davvero imparagonabile. Le sue forme sono davvero giunoniche, esplosive. E lei, pronta a registrare per una nuova giornata di lavoro, semplicemente ringrazia i fan per averle tenuto compagnia.

La fotogenicità della Nara è fuori discussione e la sua sensualità, in questa istantanea, è semplicemente infinita. I fan, esplosi nei commenti e con oltre 182mila likes, sono rimasti letteralmente senza parole davanti al corpo statuario della moglie di Icardi.