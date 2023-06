Tifosi del Napoli senza parole: Insigne è pronto a tornare in Serie A

Dopo una sola stagione trascorsa negli Stati Uniti, per Lorenzo Insigne potrebbero presto riaprirsi le porte della Serie A.

Al termine della passata stagione, Lorenzo Insigne ha deciso di lasciare Napoli per provare una nuova avventura oltreoceano. Il classe 1991, infatti, ha deciso di sposare il Toronto insieme al compagno di nazionale Bernardeschi. La stagione, però, non si sta rivelando molto positiva.

In dodici partite disputate tra campionato e Canadian Championship, il partenopeo ha realizzato quattro reti e fornito due assist giocando per un totale di 933 minuti, circa 78 minuti a partita. L’ex azzurro ora sta pensando di fare ritorno in Italia, con due top club che ci stanno seriamente pensando. A tal proposito, potremmo presto assistere a un grande derby di mercato.

Insigne può lasciare il Toronto, possibile ritorno in Italia: derby in vista

L’avventura di Lorenzo Insigne negli Stati Uniti può terminare a breve. Dopo circa un anno, infatti, l’ex ala del Napoli può fare ritorno nel nostro campionato.

Sul calciatore, infatti, è forte l’interesse di Lazio e Roma, che stanno seriamente pensando di presentare un’offerta per ritornare in Italia. Nonostante il contratto in scadenza nel 2026, il costo del cartellino non dovrebbe essere troppo esoso per i due club capitolini.

La Lazio sta cercando un esterno per rinforzare la propria zona offensiva, vista la qualificazione alla prossima Champions League. L’obiettivo principale dei biancocelesti resta Domenico Berardi, ma qualora non si dovesse trovare un accordo con il Sassuolo potrebbero pensare di bussare alla porta del Toronto. Altro fattore da non sottovalutare è il grande rapporto che lega Maurizio Sarri e Lorenzo Insigne, insieme già ai tempi di Napoli.

Anche la Roma di José Mourinho monitora costantemente la situazione. Visto il grave infortunio che ha colpito Tammy Abraham, e con Andrea Belotti che non offre molte garanzie, la società giallorossa sta pensando ad ulteriori innesti per garantire maggiore vena realizzativa all’attacco dello ‘Special One’. Il calciatore stuzzica e non poco il tecnico portoghese, che pare intenzionato a dare il proprio avallo in caso di trattativa ufficiale. Il calciatore gradirebbe un ritorno in Italia, e le opzioni romane possono trovare il suo gradimento. La Lazio potrebbe partire leggermente in vantaggio in un eventuale trattativa, vista la partecipazione alla prossima Champions League. Per Lorenzo Insigne un ritorno in Italia prende sempre più piede, con Lazio e Roma pronte a sfidarsi in un grande derby di mercato.