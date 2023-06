Scollatura vertiginosa: Federica Nargi da guardare con cautela

La bellissima showgirl romana torna a splendere sui social con una foto davvero da urlo: i fan sono senza parole

Il mondo dello spettacolo, in Italia, è saturo di personaggi che col tempo finiscono nel dimenticatoio vittime di una moda passeggera. Chi invece nonostante gli anni che avanzano è sempre al centro dell’attenzione è la meravigliosa Federica Nargi.



Simbolo di bellezza e sensualità mediterranea, la Nargi continua a mostrarsi più bella che mia con scatti che lasciano a bocca aperta i suoi tantissimi fan sparsi per l’Italia. L’ex modella, sui profili ufficiali, adora condividere con chi la segue ormai da tanto tempo post e foto che raccontano la sua quotidianità: dalla famiglia al lavoro. È diventata celebre per essere stata scelta da Antonio Ricci, ideatore del tg satirico ‘Striscia la Notizia‘, come velina mora dal 2008 al 2012 al fianco di Costanza Caracciolo.

Federica Nargi nasce a Roma, il 5 febbraio 1990 e nonostante siano passati più di dieci anni dal suo debutto su Canale 5, il tempo per lei sembra essersi fermato. La sua fan base è molto solida: su Instagram conta addirittura 4,2 milioni di followers che la seguono quotidianamente con grande affetto. Ad ogni suo post o apparizione in tv, non si fa che parlare di lei: anche il pubblico femminile non fa altro che elogiare la sua bellezza naturale e per niente volgare.

La 33enne romana è ormai dal 2009 affiancata dall’ex calciatore di Cagliari, Juventus e Milan Alessandro Matri da cui ha avuto due splendide bambine: Sofia di 6 anni e Beatrice di 4. La sua carriera ha inizio come modella, grazie ad una bellezza davvero unica nel suo genere: ed anche oggi la forma fisica della Nargi appare invidiabile. Un corpo statuario che non teme alcun confronto, anche con colleghe decisamente più giovani di lei.

Federica Nargi è un sogno: nuovo scatto bollente

Dopo aver trascorso una breve vacanza prima a Formentera e poi a Ponza con i suoi amici, adesso Federica torna a mostrarsi sul suo profilo Instagram con uno scatto che quasi non necessita commenti superflui.

Con l’accappatoio bianco che tende ad aprirsi mostrando una scollatura generosa, l’ex velina si mostra sensualissima e più bella che mai. Le forme esplosive della Nargi sono sotto gli occhi di tutti, mentre la sua didascalia recita: “Buongiorno, che sia una giornata piena di sole”. Il premuroso augurio a tutti i suoi fan che, al di là delle parole, sono magneticamente attratti dal suo corpo perfetto ed un dècolletè che fatica a rimanere coperto dall’accappatoio.

Simpatico il siparietto col compagno Matri che le risponde, scherzosamente: “Torna a Milano allora!”. Un altro centro, l’ennesimo, per la 33enne romana che proprio non vuole saperne lasciare spazio all’età che per lei pare non avanzare mai.