Lascia la Lazio e si trasferisce al Milan, rinforzo a sorpresa

Il Milan punta un giocatore della Lazio: affare lampo, arriva un rinforzo a sorpresa per la squadra rossonera.

Si muove il mercato del Milan. Dopo giorni di attesa, addii dolorosi, cambiamenti di programma imprevedibili, il club rossonero ha iniziato ad agire sul mercato.

E lo ha fatto con obiettivi chiari per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Pioli. Senza svenarsi economicamente, come già accaduto nelle ultime stagioni, ma puntellando una squadra già forte con quegli acquisti importanti in grado di far fare un salto di qualità. Tra questi, un talento in uscita dalla Lazio, un giocatore potenzialmente capace di far impazzire i tifosi.

Può sorridere Pioli. Passata la burrasca e arrivata la conferma in rossonero anche per la prossima stagione, nonostante le delusioni di un campionato che, senza la penalizzazione inflitta alla Juventus, avrebbe visto la squadra campione d’Italia fuori dalla Champions, il club sta lavorando silenziosamente ma ininterrottamente per assicurargli i rinforzi più adatti per non incappare nelle difficoltà di questa durissima annata.

E lo sta facendo approfittando anche delle occasioni provenienti dal mercato italiano, cercando di strappare alle squadre che sono arrivate davanti al Diavolo i propri migliori talenti. Come un calciatore in uscita dalla Lazio, messo improvvisamente nel mirino dal Milan. Affare lampo, chiusura vicina. Potrebbe essere proprio lui il primo rinforzo per i rossoneri.

Milan, colpo dalla Lazio: arriva un giocatore dal talento immenso

Di giocatori interessanti la Lazio di Sarri, seconda in classifica nel campionato appena concluso, ne ha molti. E alcuni di questi sono pronti a dire addio al club biancoceleste per tentare una nuova avventura. Come Luis Alberto, tentato dalle sirene arabe. O come Milinkovic-Savic, il sogno proibito dei tifosi rossoneri, più volte accostato al Milan come rinforzo per il centrocampo nelle ultime settimane. Il primo colpo rossonero, proveniente proprio dal club capitolino, potrebbe essere però un altro. Un giovane talento biancoceleste in attesa di una squadra in grado di capirne appieno il potenziale.

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, potrebbe essere a sorpresa Luka Romero il primo rinforzo del nuovo corso milanista. Il talentino argentino, classe 2004, ritenuto da tutti una sorta di erede di Leo Messi (per questioni tecniche e fisiche), è in uscita dalla Lazio dopo due stagioni in cui Sarri gli ha concesso pochissime apparizioni, e senza alcuna continuità.

Reduce da un’esperienza importante nel Mondiale Under 20, condita con due gol in quattro presenze, Romero è pronto a scegliere la sua nuova destinazione. Una pepita a parametro zero in attesa di una squadra che sappia valorizzare il suo potenziale. E quella squadra potrebbe essere proprio il Milan, che avrebbe individuato nell’argentino il profilo ideale per il ruolo di ala destra, negli ultimi anni ricoperto con alterne fortune da Messias, Saelemaekers e in alcune occasioni da Brahim.

Non proprio il top player che tutti i tifosi del Diavolo avrebbero sognato come primo rinforzo su questo mercato. Ma l’estate è lunga e le sorprese non mancheranno. Anche grazie al famigerato algoritmo.