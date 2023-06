Scelta fatta: nuovo ‘muro’ per il Napoli

Il Napoli guarda al futuro e programma la sostituzione di Kim: il nuovo ‘muro’ della difesa potrebbe essere lui.

Il Napoli si muove. La squadra campione d’Italia sta finalmente rompendo gli indugi. Dopo un periodo di festa lungo praticamente due mesi, e dopo una settimana di stasi dovuta ai tanti impegni presidenziali e a un casting per gli allenatori che sembra (o sembrava) interminabile, la squadra azzurra sta pianificando il futuro. A partire dal primo grande problema: la ricerca di un ‘muro’ in grado di non far rimpiangere il partente Kim. E il profilo giusto sembrerebbe essere stato individuato, anche se non mancano gli ostacoli.

Mentre l’Italia intera si domandava chi potesse essere il nuovo allenatore della squadra che ha distrutto la Serie A nella stagione appena conclusa, l’erede di Spalletti, diventato un santone irraggiungibile, De Laurentiis con lo scouting, sotto traccia, ha lavorato per trovare una soluzione al problema Kim.

Perché l’addio dopo una sola stagione del sudcoreano, preventivabile vista la clausola rescissoria imposta la scorsa estate dagli agenti del giocatore, poteva diventare un grattacapo difficile da risolvere. Minjae è stato senza ombra di dubbio uno dei segreti del Napoli spettacolare ammirato quest’anno, il miglior difensore della stagione secondo tutti gli addetti ai lavori, e rimpiazzarlo poteva diventare impossible.

Si era parlato di un ipotetico ritorno di Koulibaly, affascinante ma impraticabile. Qualcuno aveva ipotizzato un affondo per Ibanez, in uscita dalla Roma, o per Danso, rivelazione del Lens in Francia. Alla fine la scelta sembrerebbe però ricaduta su un calciatore esperto, ancora giovane, con un passato in Serie A e reduce da una stagione trionfale con la sua attuale squadra.

Napoli, ecco l’erede di Kim: può arrivare dall’Olanda, ma c’è un ostacolo da superare

Mettere sulle spalle di un difensore giovane, per quanto di talento, l’eredità pesantissima di Kim non è semplice. Il sudcoreano ha lasciato un segno indelebile nella storia del Napoli, e per chiunque sostituirlo sarà un’impresa. Il club azzurro è però pronto a scommettere su un ex difensore della Fiorentina, un giocatore che non ha lasciato traccia in Serie A alla sua prima esperienza, ma che negli ultimi anni è esploso con forza nel calcio europeo.

Il prescelto potrebbe essere lo slovacco David Hancko, 1 metro e 88, classe 1997. Un giocatore giovane ma già esperto, difensore roccioso con il vizio del gol, centrale difensivo di grande affidabilità e all’occorrenza anche terzino sinistro. Campione d’Olanda con il Feyenoord nell’ultima stagione (con 30 gol subiti, miglior difesa del campionato), Hancko ha collezionato in Eredivisie 31 presenze, mettendo a segno anche 2 gol e 4 assist. Un rendimento in continuità con quanto aveva fatto, l’anno precedente, allo Sparta Praga, in Repubblica Ceca (25 presenze, 5 gol).

Insomma, un profilo molto interessante, passato da Firenze quando era troppo giovane e acerbo per potersi prendere un posto da titolare, ma cresciuto in maniera esponenziale nelle ultime due stagioni. L’accordo con il club di Rotterdam sarebbe stato già raggiunto, sulla base di circa 20 milioni di euro (un terzo di quanto verrà incassato con la clausola di Kim).

Resta un piccolo, ma non trascurabile, ostacolo: il benestare del nuovo allenatore. E visto che il tecnico ancora non è stato annunciato (potrebbe essere questione di giorni, se non di ore), basterà aspettare per capire se toccherà a Hancko sostituire Kim o meno. Una cosa però è certa: anche senza tecnico, anche con un direttore sportivo ‘in ghiaccio’, il Napoli si sta muovendo. E lo sta facendo con la consueta attenzione a ogni piccolo dettaglio, seguendo la filosofia che ha portato il club a diventare vincente. In tutti i sensi.