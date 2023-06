Formula 1, sono stati sospesi: le scuse non sono bastate

In Formula 1 decisione clamorosa: sono stati sospesi, non sono bastate le scuse. Tutti senza parole

La Formula 1 torna in pista. Dopo il week end di pausa, i piloti sono protagonisti in Canada, nel Gran Premio sul circuito intitolato a Villeneuve. A Montreal grande curiosità per scoprire se ancora una volta sarà un dominio delle Red Bull oppure le rivali potranno quantomeno impensierirla in gara.

Di certo c’è che il venerdì si è aperto con una Mercedes davvero molto positiva; Hamilton e Russell hanno fatto la voce grossa, segnale inequivocabile di come la versione 2.0 della W14 proposta a Montecarlo per la prima volta stia iniziando a dare i primi frutti.

È però probabilmente troppo presto per poter creare qualche grattacapo a Max Verstappen che, di fatto, ha già il mondiale in tasca nonostante manchino ancora più della metà dei Gran Premi.

Di certo c’è che il Gran Premio del Canada si disputerà; è una buona notizia considerato come gli incendi che hanno devastato la regione del Quebec avevano messo a rischio lo svolgimento della gara. Sarebbe stata una vera e propria beffa considerato come sia stato già annullato il Gran Premio di Imola per l’alluvisione che ha colpito l’Emilia-Romagna.

Formula 1, sono stati sospesi: decisione inappellabile

La notizia che ha sorpreso tutti, però, è decisamente un’altra ed arriva direttamente dal paddock, con tanto di annuncio ufficiale della sospensione. Un fulmine a ciel sereno solo parziale, perché era nell’aria una decisione di tale portata, sebbene nessuna comunicazione fosse trapelata fino a ieri.

Stiamo parlando naturalmente di Matteo Bobbi e David Valsecchi, i due opinionisti della squadra di Sky Sport F1 che ad ogni Gran Premio raccontano ai telespettatori italiani tutto ciò che accade in pista.

La padrona di casa Federica Masolin ha annunciato la loro assenza ad inizio trasmissione, in occasione delle prove libere. “Oggi, come potere vedere, non siamo nella nostra formazione tipo. Siamo una squadra – ha poi aggiunto la Masolin – e chi sbaglia riconosce l’errore, resta fermo un turno per prepararsi e tornare in vista del sucessivo Gran Premio“.

Un turno di stop, quindi, per Bobbi e Valsecchi, con la decisione dell’azienda confermata dai fatti dopo gli spifferi. Già, ma cos’è accaduto? I due si sono resi protagonisti di battute e commenti poco edificanti nei confronti di una ragazza presente nel paddock nel Gran Premio di Barcellona di due settimane fa.

Le scuse, sui rispettivi canali social, sono arrivare anche repentinamente ma evidentemente non sono bastate per convincere Sky a non fermarli per un turno. O, magari, sono stati utili per mitigare la pena. Di certo c’è che rivedremo Bobbi e Valsecchi in Austria, alla Red Bull Ring.