Ultim’ora, accordo con Hamilton: dove correrà nel 2024

Lewis Hamilton, svelato il suo futuro: dove correrà il pilota inglese nel 2024, l’annuncio è ufficiale

Una delle telenovele che ha appassionato maggiormente il mondo della Formula 1 sta per avere il suo epilogo. In pista i risultati sono passati quasi in secondo piano, visto lo strapotere immenso della Red Bull che fin qui ha solo vinto.

Il mondiale è nelle mani di Verstappen e della scuderia anglo-austriaca che ha dato vita ad un vero e proprio monopolio senza fine; le rivali, Aston Martin e Mercedes su tutte, faticano più del dovuto e nessuno nel paddock scommetterebbe anche un solo centesimo di euro sulla rimonta di una delle rivali della Red Bull.

E nemmeno menzioniamo la Ferrari, perché in questo periodo ha mostrato più di qualche difficoltà. E così nel paddock a fare rumore è stato decisamente il futuro di Lewis Hamilton. Dove correrà nella prossima stagione il sette volte Campione del mondo?

Il numero 44 non ha mai messo in dubbio, almeno a parole, la sua fedeltà alla Mercedes, pur strizzando l’occhio alla Ferrari. Ed uno scenario di Lewis a Maranello ha creato un vero e proprio tourbillon che sembra vicino ad avere la parola fine, in modo definitivo.

Hamilton, svelato il futuro: le parole di Wolff

Il contratto di Lewis con la Mercedes scadrà il prossimo dicembre ma sembra ormai certo il suo futuro. Resterà proprio nella scuderia tedesca, per stessa ammissione di Toto Wolff, team principal nonché azionista del team.

“È una questione di giorni – ha ammesso il manager austriaco ai microfoni della CNBC – ad ogni week end ci chiedono del futuro di Lewis ma noi stiamo parlando” ha spiegato alla vigilia del Gran Premio del Canada.

“Il legame tra noi è ottimo e presto parleremo di soldi” ha poi aggiunto Wolff ricordando come ormai sia pluriennale il rapporto del pilota con la Mercedes. “Sono trascorsi 10 anni dal nostro ingresso nel 2013 e tra noi c’è amicizia ormai” ha sentenziato Wolff che ne ha elogiato le qualità ed attitudini.

“Non solo in gara ma anche al di fuori è poliedrico ed in questo sport è importante tenerlo il più a lungo possibile” ha poi aggiunto. Ha toccato anche il discorso della competitività della monoposto, soprattutto dopo le due vetture finite a podio a Barcellona.

“Nelle decisione tecniche prese c’è stato qualche passo falso in ambito ingegneristico” ha ammesso Wolff sostenendo, però, come la Mercedes sia ormai sulla strada del riscatto. “Nella gara precedente abbiamo conquistato un secondo e terzo posto” ha sottolineato Wolff spiegando come la Mercedes stia tornando ad essere competitiva.