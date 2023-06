Pellegrini show in Nazionale: Immobile senza parole

Uno straordinario Lorenzo Pellegrini durante il ritiro della nazionale: e c’è anche la reazione di Ciro Immobile.

Stasera prenderanno il via le Finals 2023 della Nations League. Ultimo impegno prima di un meritato riposo che riguarderà anche molti giocatori della nostra Serie A. Dopo una stagione lunga e complessa, con tanta amarezza per molte squadre per le varie finali europee perse (Roma in Europa League, Inter in Champions e Fiorentina in Conference), ma anche per la gioia del Napoli nell’aver riportato lo Scudetto all’ombra del Vesuvio dopo ben 33 anni.

Per molti sarà un’estate anche di rivoluzione. Sono tante, infatti, le squadre che si preparano a scrivere nuovi capitoli della propria storia. Ha cominciato il Milan che ha annunciato l’addio di Maldini e Massara, poi il Napoli con i saluti di Luciano Spalletti. Da capire cosa farà la Juve con Allegri ed in generale quali figure dirigenziali entreranno all’interno del club bianconero. Ed ancora l’addio di Tare alla Lazio, il futuro di Mourinho ma anche le conferme di Italiano con la Fiorentina e di Simone Inzaghi all’Inter.

Intanto, la nazionale si è ritrovata in questi giorni per preparare la sfida contro la Spagna. Le Finals sono cominciate, però, già con la partita tra Olanda e Croazia, match interessante tra due compagini sempre pronte a regalare spettacolo.

Italia, che show di Lorenzo Pellegrini: la reazione di Immobile…

La nazionale di Roberto Mancini si è ritrovata al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula proprio per preparare il match contro la Spagna. Una partita importante per la compagine italiana, soprattutto per provare a ridare una gioia ai tifosi dopo la delusione maturata dalla mancata partecipazione della nazionale nostrana dal Mondiale in Qatar.

Sorrisi, tanti, dal ritiro degli azzurri. E c’è anche chi si è concesso per un vero e proprio show. Stiamo parlando di Lorenzo Pellegrini, capitano e sempre più leader della sua Roma. Dalle immagini che arrivano dal ritiro, si può ammirare proprio il giallorosso in una giocata spettacolare in rovesciata: gesto tecnico, tra l’altro, che non è nuovo al repertorio dello stesso Pellegrini.

Poco dopo il sorriso, quello di Ciro Immobile, all’interno di una seduta di allenamento dopo il bomber della Lazio ha potuto ammirare proprio le gesta del suo avversario all’interno del contesto capitale, ma al tempo stesso compagno di squadra in nazionale. Sorriso che è stato anche immortalato e prontamente pubblicato anche su Instagram. Un clima che fa ben sperare in vista dell’importante partita contro la squadra allenata da Luis de la Fuente.