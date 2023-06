Napoli, attacco diretto a Paulo Sousa: annuncio da brividi

Paulo Sousa al Napoli ha acceso gli animi nei giorni scorsi, la polemica non riguarda solamente i club ma anche chi lo conosce molto bene.

Un attacco per il tecnico portoghese arriva da chi è stato insieme a lui per lungo tempo, il mister trova ora una sorta di nemico sportivo. Di certo, quello di Paulo Sousa sta diventando una sorta di caso che coinvolge tutta la Serie A.

Il ritorno di Paulo Sousa in Italia ha creato tanto scombussolamento in questi ultimi mesi. Sembrava poter sbarcare sulla panchina dell’Inter in autunno, tanto che spesso si aggirava a Milano e qualcuno ipotizzò come era pronto per subentrare a Simone Inzaghi. Non avvenne ciò e per l’Inter questo fu un bene, vedendo i risultati, il portoghese poi virò decisamente a sud.

Il lavoro con la Salernitana è stato svolto in maniera eccellente, la salvezza è stata raggiunta con gioco e spettacolo, tanto da rendere il Napoli nei giorni scorsi partecipe del suo futuro prima di scegliere Rudi Garcia. Quanto sta emergendo in queste ore però non sembra andare in favore del tecnico portoghese, che è stato impegnato nel trasferimento da una panchina all’altra in Campania.

Attacco a Paulo Sousa, cos’è successo

La carriera da calciatore e ora anche quella di allenatore è ricca di spostamenti e trasferimenti. Paulo Sousa è stato spesso in giro e, proprio per questo, ha avuto varie esperienze, più o meno edificanti. C’è però un giudizio che pende, rilanciato a Radio Kiss Kiss e che fa molto discutere. A parlare ai microfoni dell’emittente campana è Marek Kozminski, ex difensore di Udinese e Brescia, ma soprattutto vicepresidente della Federazione polacco. Ovvero, chi mandò via Sousa dalla Nazionale, non ricordandolo positivamente.

Una bocciatura netta e che sorprende: “Sousa lascia a desiderare sul punto di vista in mano, il comportamento avuto con la Polonia non è stato accettabile”. Il tecnico andò via dalla Nazionale in piena corsa, firmando per il Flamengo e lasciando la selezione senza guida tecnica, tanto che fu vicino alla firma Fabio Cannavaro, prima di andare al Benevento. Un ricordo di Sousa che non è così edificante, Kozminski non lo ritiene una persona giusta per la panchina del Napoli.

Kozminski contro Paulo Sousa, un discorso che torna in mente: “La storia si sta ripetendo, se una persona è seria non incontra il presidente di un altro club (riferendosi al meeting con De Laurentiis), devo dire che Paulo Sousa ha due facce, per la Polonia ha rappresentato una brutta storia”.