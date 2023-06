Napoli: colpo dal Leverusen, Rudi Garcia accontentato

L’arrivo di Rudi Garcia inizia il Napoli a muoversi sia in entrata che in uscita. Possibile un colpo dal Leverkusen: i dettagli.

E’ tempo di guardare al futuro in casa Napoli. La scelta di Rudi Garcia permette ai partenopei di iniziare a programmare nei dettagli il resto della stagione e il primo passo è sicuramente quello di completare la rosa.

Secondo quanto riferito da Spazio Napoli, la squadra partenopea avrebbe messo gli occhi in casa Leverkusen in questo calciomercato estivo. Rudi Garcia è pronto ad essere accontentato con un colpo assolutamente importante. Naturalmente siamo agli inizi e tutto può succedere, ma la strada intrapresa sembra essere quella giusta.

Calciomercato Napoli: colpo dal Leverkusen, ecco chi arriva

In casa Napoli le idee sono molto chiare sul futuro: blindare i big e cercare di completare la rosa con giocatori di qualità. Se sul secondo punto ci sono molte possibilità di fare bene, sul primo non sarà semplice considerando le richieste destinate ad arrivare. La stagione appena trascorsa è stata giocata alla perfezione da molti ‘big’ e per questo motivo trattenerli è davvero molto complicato.

Tra quelli certi di partire c’è sicuramente Kim e il Napoli ormai da tempo si sta muovendo sul calciomercato per sostituirlo. Il nome nuovo è quello di Hincapié, destinato a lasciare il Bayer Leverkusen in estate. Si tratta di un profilo che ha caratteristiche molto simili a quelle del coreano e per questo motivo un calciatore che può davvero fare a caso dei partenopei. Resta da capire il prezzo e la volontà del diretto interessato a venire in Italia.

Le offerte, infatti, non mancano e quindi molto dipenderà anche dalla sua voglia di sposare un progetto come quello di Napoli. Sicuramente nelle prossime settimane si avrà un quadro molto più chiaro e si capirà alla fine su chi punteranno i partenopei.

Mercato Napoli: Hincapié è uno degli obiettivi per la difesa

Hincapié è uno degli obiettivi di calciomercato del Napoli per rinforzare la difesa soprattutto dopo la partenza di Kim. Si tratta di un profilo giovane e che piace molto anche a Rudi Garcia.

Il Bayer Leverkusen non sembra essere intenzionato a trattenerlo e quindi le possibilità di vederlo in Italia ci sono. Resta da capire la volontà del giocatore a sposare questo progetto o magari sfruttare altre offerte che non mancheranno. Vedremo cosa succederà e quale sarà la scelta finale dello stesso calciatore.