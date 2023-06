Ibiza ai suoi piedi: Cristina Buccino, curve pericolose

Cristina Buccino non ha alcuna intenzione di smettere di sorprendere i suoi follower. Direttamente dal suo account ufficiale di Instagram arriva un nuovo ed interessante capolavoro che non poteva affatto passare inosservato

Tanto è vero che i suoi fan ancora devono riprendersi da quello che i loro occhi hanno appena visto. Non si tratterebbe affatto della prima volta che la nativa di Castrovillari ci delizia con questi scatti del genere, ma in questa occasione ha veramente “esagerato” e fatto vedere a tutti le sue impressionanti ed importanti qualità.

Il suo legame con la Spagna è molto forte. Così come il nostro Paese. In più di una occasione arrivano degli scatti proprio dalla nazione iberica. Ed anche in questa occasione arriva una immagine capolavoro direttamente da Ibiza. In procinto di questa estate, oramai alle porte, la bellissima Cristina mette in mostra il suo fisico che non ha bisogno di presentazioni.

Cristina Buccino, da Ibiza è tutto: che spettacolo

Un altro capolavoro completamente “total black” da parte della bellissima Cristina Buccino. Una nuova meraviglia che arriva direttamente dal suo account ufficiale social. Non è affatto un mistero che questo suo post stia raccogliendo il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo al numero impressionante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower.

Anche in questa occasione ci delizia con uno scatto a dir poco da urlo. Filo da trucco che in queste occasioni non deve mai mancare, capelli raccolti, sguardo sempre più intenso ed occhi che mirano verso l’obiettivo della fotocamera. Per non parlare della sua maglia completamente aderente. Forme in bella vista e borsa sulle spalle per trascorrere la serata in una delle città più calde della Spagna, specialmente nel periodo estivo.

Tantissimi i commenti che la modella ed influencer sta continuando a ricevere sotto il suo post. Da un “Sei fantastica” fino ad arrivare a “La regina di Instagram sei solamente tu“. Mentre ci sono anche altri che affermano: “Non vediamo l’ora di vederti in costume” e così via. La meravigliosa Cristina, nel giro di pochissimi anni, ha catturato l’attenzione dei social network.

In particolar modo su Instagram ha avuto un successo a dir poco incredibile. Basti pensare che sono più di 3 milioni le persone che non si perdono affatto un suo singolo aggiornamento. Sia per quanto riguarda le ‘storie’ che filmati e immagini. Il suo periodo di lavoro/vacanza in Spagna continua alla grande.