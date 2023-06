Napoli, addio Osimhen: ecco il sostituto del nigeriano

Se parte l’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, arriva lui: il Napoli avrebbe già individuato il sostituto da consegnare a Garcia.

In casa Napoli c’è da mettersi l’anima in pace: il neo capocannoniere della Serie A, Victor Osimhen, avrà sicuramente mercato in quest’estate che vedrà ufficialmente aprirsi i battenti per la compravendita dei calciatori, al primo giorno di luglio. L’attaccante ha fatto spalancare gli occhi agli osservatori di tutto il mondo, con le sue 26 reti in 32 presenze, solo contando il campionato e così, la società sa benissimo che qualcosa potrebbe accadere.

Il valore di mercato attuale del nigeriano è di 120 milioni, questo vuol dire che gli azzurri potrebbero arrivare anche a chiederne di più, qualora qualche big si dovesse fare avanti. E sicuramente ce ne saranno, ma l’unica cosa non sicura è che il classe ’98 alla fine partirà. Ecco come stanno le cose.

Addio Osimhen, pronto il sostituto

Osimhen sa di aver fatto meglio non solo dei compagni in fase realizzativa, ma di tutti gli attaccanti della massima serie. In più, ha riportato insieme alla squadra lo scudetto che a Napoli mancava da 33 anni. Ovviamente questo farà aumentare le pretese del ragazzo e la società, si dice, incontrerà l’entourage nei prossimi giorni. Il contratto dell’attaccante però non è certo economico già oggi e scade a giugno del 2025. Il presidente De Laurentiis quindi, potrebbe ritenerlo troppo lontano dalla scadenza per pensare ad un ritocco.

A quel punto, è probabile che chi ha la procura del numero 9 azzurro, chieda informazioni in giro e lì il Napoli è tranquillo. Se qualcuno portasse i soldi richiesti, si pensa al Bayern Monaco ma anche a qualche società di Premier League, allora il nigeriano lascerebbe l’azzurro, altrimenti si può restare ancora un anno con lui e sarebbero tutti felici. Visto però, che la prima probabilità è davvero alta, gli azzurri avrebbero anche già messo gli occhi sul sostituto.

Il Napoli a mezzo social, ha svelato da pochissimo il suo nuovo allenatore: Rudi Garcia. Ebbene, secondo le ricostruzioni fatte da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore francese avrebbe già dato la sua benedizione per il prossimo possibile acquisto. Si tratterebbe di chi ha sostituito proprio Osimhen, nel passaggio dal Lille alla squadra campana.

Sembrerebbe infatti, che gli azzurri abbiano individuato in Jonathan David l’attaccante da comprare in caso di partenza del fortissimo numero 9. David è arrivato in Francia proprio nell’estate del 2020, segnando in tre stagioni, 58 gol tra campionato e coppe con il Lille. Durante l’ultima stagione, il canadese ha messo a segno 24 reti in 37 gare di Ligue1.