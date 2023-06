Super Napoli: il primo colpo per Garcia

Adesso il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis è scatenato: dopo aver annunciato Garcia, sembra pronto il primo colpaccio.

Una settimana non ricca di sorpresa ma con una sola che vale per tante. Il Napoli sembrava brancolare nel buio dopo la decisione di Luciano Spalletti di lasciare da vincente, ma all’improvviso, in un tiepido giovedì pomeriggio, ecco l’annuncio sui social azzurri: Rudi Garcia è il nuovo allenatore.

In città c’è già chi ha accolto l’allenatore con un po’ di scetticismo e chi invece è contento del nome internazionale che continuerà sulle orme di Spalletti che comunque lascia un’eredità pesantissima: quella dello scudetto appena vinto. L’allenatore francese ha comunque ottenuto due secondi posti nell’unica esperienza italiana, quella alla Roma, prima dell’esonero al terzo anno.

Primo colpo per Garcia: affare da urlo

Cosa importante però, è che anche l’ex calciatore nato a Nemours, sia un allenatore che preferisce il gioco alle vittorie strette. Vista la rosa attuale del Napoli piena di talento e palleggiatori, forse un altro nome anche più altisonante, non sarebbe stato quello giusto. Invece De Laurentiis ha scelto, così fa sapere, dopo aver letteralmente frequentato il tecnico francese per una decina di giorni ed aver capito di potergli affidare quindi, le redini della squadra.

In questo momento intanto, ci troviamo in una fase intermedia, i calciatori sono in vacanza e le operazioni di mercato ufficialmente non si possono fare fino al 1º luglio. Per questo, tutte le preoccupazioni su Victor Osimhen o altri, per adesso sono ancora blande. Al di fuori questo, per un’eventuale partenza di Kim, perché per il difensore basta pagare la clausola. Ma gli azzurri preparano qualcosa di speciale anche in entrata.

Secondo fichajes.net infatti, il club Partenopeo starebbe già trattando per portare l’interessante centrocampista, Teun Koopmeiners, via dall’Atalanta. Il venticinquenne olandese era già stato nel mirino dei campani, proprio prima che poi fossero i bergamaschi a portarlo in Serie A per soli 14 milioni di euro, quando il ragazzo giocava con l’Az Alkmaar.

Ad oggi, la valutazione di Koopmeiners però è di ben 30 milioni di euro, più del doppio di quanto pagato nel 2021 ed alla Dea sanno che sarà molto probabile veder partire il classe ’98 quest’estate. Gli azzurri che non hanno problemi economici, starebbero quindi pensando di strapparlo alla concorrenza e lasciarlo in Italia, chiedendo informazioni sul prezzo proprio all’Atalanta. Sarebbe un ottimo colpo da regalare al nuovo allenatore, visto che l’olandese sa fare gol, assist e tirare i piazzati. Il ‘Maradona’ adesso lo attende.