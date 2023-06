Melissa Satta, una scollatura esagerata che lascia di sasso

Un nuovo modo per lasciare senza fiato i suoi follower: la bellissima Melissa Satta su Instagram con un vestito scollatissimo.

Non è solo una bellissima modella e showgirl ma negli anni lei, Melissa Satta, è diventata anche conduttrice. Ovviamente però, tutti ricordano gli esordi della stupenda sarda che da valletta e velina, partecipava a Mio fratello è pakistano e Striscia la Notizia.

Ora lei, meravigliosa, di anni ne ha 37 ma è bella davvero come la prima volta in cui l’abbiamo vista. E poi c’è un figlio che ne ha 9, Maddox Prince. Il ragazzo è figlio della showgirl e dell’attaccante dell’Herta Berlino, Kevin-Prince Boateng. Il calciatore in passato ha giocato anche col Milan, squadra del cuore di Melissa.

Melissa hot, che scollatura!

Naturalmente, la meravigliosa classe ’86 che ha avuto tantissimo successo in tv, ne ha anche sui social. Amatissima, negli anni di foto piccanti Melissa ne ha condivise e così ad oggi siamo arrivati a 4,8 milioni di follower su Instagram. Non poteva non essere così per la modella italiana che ha esordito sul piccolo schermo nel 2005 e che negli anni è passata anche per gli studi di Controcampo, Tiki Taka – La repubblica del pallone, Quelli che il calcio, Goal Deejay ed ancora altri programmi non solo riguardanti il calcio.

Sicuramente comunque Melissa di sport se ne intende molto e soprattutto, proprio di calcio. Oltre ad esser stata fidanzata con un calciatore, la splendida trentasettenne lo ha anche praticato. Da giovanissima, ha giocato con la squadra femminile del Quartu Sant’Elena. A proposito di vecchi amori e calciatori, la bellissima sassarese è stata fidanzata anche con un altro ex attaccante rossonero, Christian Vieri. Oggi invece, il suo amore appartiene ad un altro sport, ma è sempre un VIP, il tennista Matteo Berrettini, più giovane di lei di dieci anni.

Sulla sua bellezza fisica abbiamo già detto tanto, ovviamente con le sue curve, la meravigliosa Melissa non può non aspettarsi numeri continuamente in aumento per i suoi social. Tra l’altro si parla di misure come 88-60-92 e di un’altezza di 178 centimetri. Praticamente un fisico da urlo per lei. Anche questi, almeno per i follower, sono numeri importanti.

Ed infatti sono ogni volta moltissimi anche i like che inondano il profilo della ragazza nata a Boston, che anche stavolta li ha meritati tutti. Eccola infatti in tutto il suo splendore, con un vestitino bianco. Scollatura sul davanti che mette in risalto il bellissimo décolleté della ex velina ed ecco che arriva il batticuore. I fan che la seguono, hanno fatto la scelta giusta.