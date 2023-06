“De Laurentiis si è vendicato”: retroscena surreale sull’allenatore

Sul Napoli guidato da Aurelio De Laurnetiis bisogna segnalare un possibile retroscena che spiazzato tanti tifosi.

Dopo una stagione entrata dritta nella storia, vista la meritatissima vittoria dello Scudetto, il Napoli guidato Aurelio De Laurentiis ha dovuto subito confrontarsi con le vicende molto spinone che riguardavano Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, ovvero due dei principali artefici della vittoria del campionato di quest’anno.

Entrambi, una volta che hanno riportato il Napoli al successo dopo 33 anni, hanno di fatto espresso la loro intenzione di lasciare il team partenopeo. L’addio ufficiale con Cristiano Giuntoli, promesso sposo con la Juventus di Ferrero e Scanavino, ancora non c’è stato. Aurelio De Laurentiis, almeno per il momento, non ha infatti la minima intenzione di liberare il proprio direttore sportivo, soprattutto per farlo andare nel team rivale per eccellenza degli azzurri.

Per quanto riguarda Luciano Spalletti, invece, il discorso è ben diverso, visto che il patron partenopeo ha anche trovato il suo sostituto: ovvero Rudi Garcia. Nella serata di giovedì, infatti, c’è stato l’annuncio ufficiale di Aurelio De Laurentiis dell’ingaggio dell’ex tecnico della Roma. Proprio sulla scelta del nuovo allenatore del Napoli bisogna registrare un retroscena davvero surreale.

Paulo Sousa, De Laurentiis si sarebbe vendicato del pareggio del Maradona dello scorso aprile: il retroscena

A riportare questa indiscrezione è il sito italiano ‘tuttosalernitana.com’: “Sedotto ed abbandonato. Sembra questa essere la descrizione perfetta per Paulo Sousa. Quest’ultimo, dopo la cena della settimana scorsa avuta con il patron partenopeo, potrebbe infatti perdere anche la panchina della Salernitana. Che sia stata solo una vendetta di De Laurentiis per lo ‘sgarro’ del Maradona firmato da Dia? Chi può dirlo, solo il tempo, forse, ci potrà dire la verità su questa vicenda”.

Il portale italiano, di fatto, fa riferimento al pareggio dello scorso 30 aprile del Maradona tra il Napoli di Spalletti e la Salernitana di Paulo Sousa, il quale ha rimandato di qualche giorno il successo aritmetico dello Scudetto. Al netto della possibile ‘vendetta’ da parte di Aurelio De Laurentiis, il presidente Iervolino è rimaasto molto deluso dell’incontro avvenuto tra il suo allenatore ed il patron partenopeo.

La permanenza di Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana, di fatto, sembrava cosa certa, ma il presidente Danilo Iervolino sta facendo delle profonde riflessioni sul futuro del tecnico portoghese. Anche la stessa piazza granata è divisa in due su questa vicenda. Una parte del tifo del team dell’ippocampo, infatti, ha perdonato il proprio allenatore, mentre l’altra vuole un altro tecnico.