Calciomercato Napoli, lo soffia al Milan: colpo immediato

Le trattative di calciomercato entrano nel vivo anche per il Napoli dopo l’annuncio di Rudi Garcia: soffiato al Milan

Una presentazione sobria quella di Rudi Garcia. Un primo giorno indimenticabile per il neo-allenatore del Napoli, che ha avuto i primi contatti con la città e con i tifosi. Un affetto caloroso per il benvenuto per il post Spalletti, che ormai fa parte già del passato della storia partenopea.

Ora c’è bisogno di accelerare i tempi per mettere a segno i primi colpi da urlo in vista della prossima stagione. L’allenatore francese potrebbe cambiare qualcosa facendo fede allo zoccolo duro della scorsa stagione. Lo Scudetto è ancora molto vivo nell’immaginario collettivo per i tifosi partenopei, che vorrebbero essere protagonisti anche in Champions League. Cessioni folli non ci saranno, a parte quella di Kim sempre più vicino visto che pagherà la clausola rescissoria pari a circa 70 milioni di euro.

Victor Osimhen è pronto a restare in maglia azzurra per arrivare sempre più in alto: l’obiettivo resta quello di essere protagonisti anche in Champions League con un sogno nel cassetto che tutti conoscono, ma non intendono pronunciare.

Calciomercato Napoli, colpo per Garcia: De Laurentiis lo vuole accontentare

Novità importanti in casa Napoli che vorrebbe investire sempre su giovani talenti già pronti per il presente. Un colpo in vista della prossima stagione per soffiarlo alla folta concorrenza molto agguerrita in estate.

Come svelato dal profilo Twitter, Topskills Sports UK, il Napoli è sempre molto interessato al talento turco, classe 2005, Arda Guler, in forza al Fenerbahce. Il Milan ci sta provando seriamente nelle ultime ore con contatti sempre più frequenti. La società partenopea vorrebbe avere la meglio con il suo contratto in scadenza nel giugno 2025: all’interno è presente una clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro.

Considerato il nuovo fenomeno del calcio mondiale, ci sarebbero tante big d’Europa pronte a fare follie per lui. Anche con la Nazionale turca è diventato protagonista con gol magistrali: accarezza il pallone come pochi altri suoi coetanei. La stoffa da campione c’è e sicuramente a breve sbarcherà in un top club europeo per misurarsi anche in Champions League. Il Napoli proverà fino alla fine ad ingaggiarlo per regalare il primo innesto di spessore a Rudi Garcia, ma non sarà così facile.