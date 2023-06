Lo vuole Garcia: Napoli, colpo dall’Atalanta

Il mercato del Napoli decolla dopo la nomina di Rudi Garcia: il tecnico francese ha già indicato il primo colpo

Giovedì 15 giugno, poco dopo le 20.45 il tweet che tutti i tifosi del Napoli attendevano. De Laurentiis ha così annunciato alla piazza azzurra l’ingaggio del nuovo allenatore. E non è stata certo una scelta condivisa da tutti, anzi.

Tantissimi, infatti, i messaggi di critica apparsi sui profili social sia del club che del patron, alcuni anche molto offensivi. Insomma, Rudi Garcia, da una parte della tifoseria, non sarà certo accolto nel migliore dei modi. Probabilmente ci si aspettava un nome altisonante, dal palmares vincente e la scelta caduta su un tecnico esonerato dall’Al Nassr ha lasciato più che perplessi.

Garcia, però, è pronto a smentire tutti; d’altronde anche l’avvento di Spalletti non fu accolto nel migliore dei modi dal tifo azzurro e tutti conoscono l’epilogo della storia, andato in scena lo scorso 4 giugno.

Garcia, che conosce benissimo il campionato italiano per aver allenato la Roma, dal canto suo non vede l’ora di immergersi in questa nuova avventura ed ha accolto con grande gioia il ritorno in Italia e la guida di una squadra prestigiosa come il Napoli campione in carica.

Napoli, via al mercato: assalto a due top player

In attesa che arrivi il momento della presentazione ufficiale alla stampa, il tecnico nei 10 giorni in cui si è conosciuto con De Laurentiis (ipse dixit) avrebbe anche analizzato la rosa degli azzurri ed indicato le prime mosse di mercato da compiere.

Una notizia che certamente avrà reso felici i tifosi, preoccupati dall’immobilismo della squadra Campione d’Italia. E così Garcia sembra che abbia concentrato le prime attenzioni sul centrocampo, il reparto dove gli uomini mercato azzurri si stanno muovendo con grande attività.

Il nome su cui tutti sono concordi è quello dell’olandese Teun Koopmeiners; seguito dagli azzurri ben prima che sbarcasse all’Atalanta, pare proprio che i tempi siano maturi per vederlo in maglia azzurra.

Si dovrà però trovare un accordo con l’Atalanta che valuta il suo calciatore almeno 35 milioni di euro. Una cifra decisamente importante, che gli azzurri otrebbero provare ad abbassare inserendo nella trattativa qualche contropartita tecnica gradita a Gasperini.

Con l’Atalanta, peraltro, è in piedi anche l’opzione Scalvini, il preferito per la difesa se – come ormai sembra certo – dovesse partire Kim, direzione Monaco di Baviera. Non solo Koopmeiners, però; occhi puntati anche in Spagna, al Celta Vigo per la precisione dove c’è il talentino 21enne Gabri Veiga.

Già nel giro della nazionale maggiore delle Furie Rosse, è cercato da mezza Europa ed ha una clausola di rescissione da 40 milioni di euro. Per l’attacco, invece, il mirino è puntato in Francia, a Lille. Il nome giusto, in caso di partenza di Osimhen per una cifra monstre di almeno 120 milioni, è quello del canadese Jonathan David, classe 2000 e molto gradito sia a Garcia che agli uomini scout azzurri.