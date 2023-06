Rudi Garcia scippa Inter e Juve: ha l’asso nella manica

Rudi Garcia è già attivo: il mercato del Napoli ha preso il via ed il tecnico azzurro è pronto allo sgarbo all’Inter

Il Napoli ha ufficializzato il nuovo allenatore giovedì scorso; Rudi Garcia, ex tecnico dell’Al Nassr, con un passato come guida della Roma siederà sulla panchina dei Campioni d’Italia. Una scelta ponderata, almeno a leggere il tweet del patron De Laurentiis, che si è affidato ad una guida libera forse per non aspettare ulteriore tempo.

E quindi spetterà a Garcia proseguire nel solco tracciato da Spalletti e provare ad aprire un ciclo vincente in azzurro. La presentazione in programma lunedì regalerà certamente qualche chicca, considerato come nella sua carriera Garcia si sia distinto anche per il suo essere pungente in conferenza stampa.

La nomina del nuovo allenatore, però, è fondamentale in casa azzurra anche per far partire ufficialmente il mercato. Se, infatti, gli scout azzurri Micheli e Mantovani lavorano in autonomia già da mesi ormai per allestire la squadra della prossima stagione, un ruolo fondamentale lo avrà proprio il tecnico chiamato a dare il suo benestare o meno ai calciatori trattati.

Napoli, scelto il primo rinforzo: ecco chi è

Servirà, in primis, un sostituto di Kim; il sudcoreano, infatti, sembra ormai destinato al Bayern Monaco. Una perdita pesantissima, considerato come il centrale sia stato il migliore dello scorso campionato, un vero e proprio leader decisivo nella conquista del tricolore.

Gli azzurri dovranno poi concentrarsi soprattutto sulla mediana. Tanguy Ndombélé non sarà riscattato e tornerà al Tottenham, mentre Diego Demme sembra in uscita. Una mezz’ala è pressocché necessaria e Rudi Garcia avrebbe già indicato alcune preferenze.

Una in particolare che conduce a Sassuolo, dove c’è Davide Frattesi, il centrocampista più seguito d’Italia. Sul nazionale di Mancini, infatti, c’è da tempo l’Inter che si considera in pole. Addirittura trovata anche una bozza di accordo tra nerazzurri ed emiliani sulla base di 35 milioni di euro, ma il club di Viale della Liberazione deve prima effettuare una cessione per poter affondare il colpo.

Ecco perché il Napoli potrebbe bruciare tutti e strappare il ragazzo ai nerazzurri puntando anche su alcune contropartite tecniche gradite al Sassuolo. Da Zanoli a Zerbin, gli azzurri potrebbero abbassare il cash da sborsare regalando a Dionisi pedine importanti per il suo scacchiere.

Il Napoli, però, non dovrà battere la concorrenza solo dell’Inter; sul ragazzo, infatti, vi sono anche Roma e Juve ed è noto come il presidente De Laurentiis non intenda mai partecipare ad aste per acquistare un calciatore.