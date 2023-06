Napoli, strada libera per il centrocampista: assist dalla Fiorentina

Con l’arrivo di Rudi Garcia in panchina, il Napoli ha iniziato i suoi movimenti in sede di mercato. L’obiettivo primario del tecnico ex Roma, Marsiglia e Lione è quello di prendere un centrocampista. In tal senso l’assist agli azzurri sul mercato arriva dalla Fiorentina.

Il Napoli ha poco tempo da poter perdere sul mercato. Con Cristiano Giuntoli praticamente fermo ai box a causa della tensione con il presidente Aurelio De Laurentiis, sarà quest’ultimo a guidare il mercato. Seguendo, ovviamente, quelle che saranno le indicazioni che arriveranno da Rudi Garcia. La priorità, in tal senso, visti gli addii programmati di Ndombele e di Diego Demme, è quella di intervenire in mezzo al campo. Servono forze fresche e cervello ed in tal senso si apre la pista per un pupillo del tecnico francese. E l’assist stavolta arriva dalla Fiorentina. Vediamo nel dettaglio cosa sta cambiando in queste ore.

Mercato, svolta per il centrocampo azzurro

E’ durata solo un anno l’avventura di Ndombele all’ombra del Vesuvio. Il centrocampista, infatti, considerato da Spalletti una sorta di dodicesimo o tredicesimo titolare, non ha convinto pienamente. Per questo non sarà riscattato e tornerà al Tottenham. Discorso diverso, invece, per Diego Demme, che non ha praticamente mai giocato e che spinge per tornare nella sua Germania, dove vanta diversi estimatori.

Per questo dal punto di vista numerico agli azzurri manca almeno un mediano. Possibilmente con una duttilità tale da potersi destreggiare sia come vertice basso che come interno di centrocampo. Il profilo che spinge per avere Rudi Garcia è quello di Maxime Lopez, suo pupillo dai tempi del Marsiglia ed ora al Sassuolo. Gli azzurri hanno puntato gli occhi su di lui, che piace e tanto anche alla Fiorentina. La Viola, però, adesso starebbe dirottando la propria attenzione su Esposito dello Spezia. Strada libera, dunque, per il Napoli.

Maxime Lopez al Napoli, le ultime

Rudi Garcia apprezza tanto il leader del Sassuolo, oltre che per le sue doti tecniche, anche per la sua duttilità. Può, infatti, agire certamente da vertice basso di centrocampo, ma sa disimpegnarsi bene anche da mezzala e da trequartista alle spalle di una punta. Insomma, un centrocampista sicuramente completo che può fare al caso degli azzurri. I neroverdi, però, sono notoriamente una bottega cara.