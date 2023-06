Carolina Stramare, lato A in vista: la foto sul bagnasciuga è illegale

Carolina Stramare in riva al mare in una posa stratosferica e mettendo in mostra curve spaziali: foto imperdibili su Instagram

L’estate sui social è ufficialmente decollata e sui profili dei vari vip pullulano già immagini delle spiagge. E mentre teniamo duro in attesa delle meritate vacanze, iniziamo già a sognare momenti di relax assoluto, aiutati, in questo, dagli scatti delle bellezze più cliccate della community. Tra cui si distingue, e non poteva essere altrimenti, la meravigliosa Carolina Stramare.

La modella lombarda è entrata di prepotenza nel cuore di tutti già da qualche anno, da quando fu incoronata Miss Italia nel 2019. Un volto già diventato iconico il suo, perfettamente riconoscibile e che lascia il segno in ogni situazione. Presenza sempre più richiesta dai principali brand per shooting mozzafiato, influencer, showgirl acclamatissima e seducente, Carolina ha iniziato l’estate decisamente con il piede giusto, con tanti scatti già capaci di attirare l’attenzione e scatenare la passione e la fantasia del pubblico.

Con oltre mezzo milione di followers su Instagram, Carolina è uno dei personaggi più in vista e più in crescita del momento. Ha contribuito, sicuramente, la partecipazione a Pechino Express, il primo reality show della sua carriera televisiva, dopo che due anni fa aveva dovuto rinunciare all’Isola dei Famosi per motivi familiari. Con la sua sensualità esplosiva, in ogni caso, Carolina non passa mai inosservata. E anche la nuova serie di scatti ci conferma che in questi mesi estivi sarà una protagonista assoluta e irresistibile.

Carolina Stramare, silhouette strabordante in costume: scollatura profondissima e trasparenze da urlo, un sogno

La 24enne ha già sfoderato alcune delle sue migliori armi, ma non intende fermarsi e continua a stupirci ancora. Uno scatto dopo l’altro in costume, incendia l’atmosfera come solo lei sa fare.

La sua figura slanciata e statuaria, nelle pose più sinuose, è assolutamente micidiale. Prova ne sia questo scatto in posizione praticamente carponi sul bagnasciuga. Il costume scollatissimo sotto la camicia bagnata attira l’attenzione sulla scollatura, il dettaglio in trasparenza aumenta la voglia di fare zoom da parte dei fan. Applausi a scena aperta e like a ripetizione, Carolina vista così è davvero da impazzire ed è impossibile non rimanere incantati a guardare queste immagini in loop. L’impressione, è che sarà proprio così per tutti i post di questa magnifica estate.