Karina Cascella in forma smagliante, lo scatto in bikini conquista il web

Lo scatto in bikini di Karina Cascella conquista il web: una forma smagliante per l’influencer che si gode delle meritate vacanze

Karina Cascella nel corso della sua carriera televisiva si è messa in mostra per diverse partecipazioni molto interessanti. Come per esempio quella a ‘La Talpa’, quando vinse il reality show. Nel tempo ha avuto anche delle presenze nei salotti organizzati da Maria De Filippi e Barbara D’Urso. Tuttavia, da qualche anno ha deciso di svanire dal piccolo schermo per dedicarsi ad altro, specialmente al mondo della moda con l’apertura di un negozio a Milano: DKK Brand.

La vita privata di Karina è legata soprattutto a Salvatore Angelucci, conosciuta ai tempi di ‘Uomini e Donne’. Il ragazzo esce dal programma con Paola Frizziero, ma la loro relazione dura molto poco. Così, Salvatore ha deciso di stare con Karina e i due hanno anche una bambina di nome Ginevra poco prima di lasciarsi e intraprendere strade diverse. Oggi è legata sentimentalmente a Max Colombo, amico proprio di Salvatore.

Classe ’80, Karina Cascella riesce a deliziare sempre i suoi followers con la pubblicazione di scatti da urlo che mostrano tutta la sua bellezza. Uno degli ultimi la ritrae in costume mentre è al mare a rilassarsi. Una visione paradisiaca e non solo per il mare, con dell’acqua praticamente trasparente, ma soprattutto per il magnifico corpo della Cascella.

Karina Cascella fa impazzire i suoi followers: che foto

Il post di Karina Cascella pubblicato su Instagram lascia davvero poco spazio alle interpretazioni. Un costume a due pezzi, di colore azzurro, con la ragazza che mette in mostra tutte le sue forme e i suoi bellissimi tatuaggi. Una posa spontanea, certo, che mette in evidenza anche il contesto bellissimo in cui la Cascella si trova.

Poco importa se arrivano i commenti degli haters, quelli non mancano mai. E alcuni accusano Karina di aver esagerato con la chirurgia estetica. Altri, invece, non fanno mancare il loro sostegno con dei complimenti fantastici per la sua bellezza, spontaneità e allegria. Una grande occasione per mostrare la parte sana del web priva di invidia.

Karina Cascella su Instagram può vantare la bellezza di un milione di followers. Ogni giorno, soprattutto in questo periodo, pubblica delle foto in costume che fanno sognare tutti i suoi fans. E’ in forma smagliante e si vede e glielo fanno notare anche nei commenti, soprattutto le donne che mostrano solidarietà verso di lei.