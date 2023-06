Ora il prezzo è fissato: colpo di scena Osimhen, svolta a sorpresa

Non è affatto un mistero che Victor Osimhen sia al centro dell’attenzione in questa sessione di calciomercato estiva che è pronta ad entrare nel vivo

La sua valutazione di mercato è a dir poco da capogiro. Il centravanti nigeriano è stato uno degli uomini chiave per la vittoria dello scudetto che in città mancava esattamente da ben 33 anni. Le squadre interessate al costo del suo cartellino aumentano sempre di più. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Adesso, però, le cose potrebbero cambiare.

Si sta parlando, sempre di più, di un suo possibile addio in questa sessione estiva. Anche se non è affatto scontato una sua partenza. Nella peggiore delle ipotesi, però, è stato fissato anche il prezzo della sua possibile cessione in futuro. Una vicenda che spaventa e non poco i suoi tifosi che “rischiano” di perdere uno dei loro idoli.

Napoli, prezzo fissato per Osimhen: le ultime

Nel corso della presentazione del nuovo allenatore, Rudi Garcia, che ha preso il posto di Luciano Spalletti sono arrivate anche le parole da parte del presidente, Aurelio De Laurentiis. Il numero uno azzurro si è soffermato sulla possibile permanenza del classe ’98. I supporters possono dormire sonni tranquilli visto che non è in programma alcuna cessione da parte dell’attaccante.

Nemmeno quella di un incontro con qualche top club pronto a chiedere informazioni su di lui. Nel corso della conferenza, però, Adl ha fatto sapere che nel caso in cui si dovesse presentare una offerta a dir poco irrinunciabile allora le cose potrebbero cambiare. In che modo? Se dovessero bussare alla porta della squadra dei campioni di Italia offrendo una cifra che si avvicina intorno ai 160 milioni di euro.

Questo è quello che ha riportato il quotidiano locale “Il Mattino” che ha parlato del nuovo prezzo che riguarda il bomber nigeriano. Le squadre interessate a lui sono a dir poco avvisate. Le sirene che arrivano dalla Premier League si fanno sempre più insistenti. In particolar modo il Manchester United che, a partire dalla prossima stagione, vuole puntare su un nuovo attaccante che non sia Marcus Rashford.

Altrimenti potrebbero arrivare anche possibili offerte dalla Germania dove il Bayern Monaco è ancora alla ricerca di un vero e proprio bomber dopo la partenza, dello scorso anno, da parte di Robert Lewandowski che ha lasciato un vuoto enorme al centro dell’attacco del team bavarese. Per il momento, però, nessuna offerta è arrivata al club partenopeo.