Juan Jesus, addio Spalletti: il retroscena svelato dal difensore

Commovente il messaggio d’addio che il brasiliano ha riservato a Luciano Spalletti, il tecnico dello scudetto azzurro

Un rapporto speciale. Che va al di là dell’impiego o meno dal 1′ del difensore. Luciano Spalletti, l’ormai ex tecnico del Napoli- diventato Campione d’Italia sotto la sua guida – lo ha voluto con sè sin dall’inizio della sua esperienza all’ombra del Vesuvio. Il rapporto umano e professionale instauratosi tra allenatore e calciatore è stato probabilmente uno dei segreti della vincente cavalacata azzurra verso il Tricolore. Juan Jesus leader silenzioso. Juan Jesus uomo spogliatoio. Juan Jesus uomo di Luciano Spalletti.

Apprezzaro anche dal popolo napoletano per la sua inappuntabile professionalità e per l’essersi sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa, il verdeoro non aveva ancora commentato il discusso addio del suo tecnico alla città alla quale ha regalato la gioia più immensa. Ha posto rimedio subito, Juan Jesus, con un toccante messaggio su Instagram. Un commiato che ha raccolto l’apprezzamento dei tanti tifosi partenopei che si sono affrettati a commentare, inondando il post di like.

Juan Jesus, la commozione corre sui social: l’addio a mister Spalletti

“Lo abbiamo desiderato per tanto tempo, ci siamo allontanati e ritrovati. Alla fine ce l’abbiamo fatta proprio in questo stadio, insieme con la maglia del Napoli. Non potevamo sognarlo più bello“, ha scritto il brasiliano sul suo account Instagram. Per la verità queste considerazioni erano state precedute da un preambolo, un retroscena che fa riferimento alla seconda parte del post. Un video in cui si vede, ai tempi della comune esperienza alla Roma, Luciano Spalletti incitare il calciatore, prossimo ad entrare in campo, sussurrandogli all’orecchio una frase emblematica:”Bisogna vincere il campionato“. Una profezia avveratasi poi anni dopo in quel di Napoli.

Come già sottolineato, i tifosi del Napoli hanno oltremodo apprezzato il commiato di Juan Jesus, contenente anche una buona dose di orgoglio per l’impresa compiuta in campionato. Il brasiliano, che nel frattempo ha già rinnovato per altri due anni – fino al 2025 – il suo accordo in scadenza nel 2023, farà parte della rinnovata squadra diretta da Rudi Garcia. Nessuno pensa di lasciare tanto facilmente il prossimo scudetto nelle mani dell’Inter, del Milan, della Juve di turno che sia. Juan Jesus proverà come sempre a dare il suo contributo, ‘in memoria’ dell’amato allenatore col quale stavolta non potrà condividere direttamente la gioia per altri eventuali successi.