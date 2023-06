La rivelazione di Spalletti lascia i tifosi del Napoli di sasso: da non credere

Luciano Spalletti si confessa ad un caro amico che raccoglie le sue confidenze. E i tifosi del Napoli restano davvero scioccati.

Spalletti, fresco vincitore di un incredibile tricolore con il Napoli, solo da poche settimana ha annunciato l’addio alla panchina degli azzurri per dedicarsi alla famiglia e in particolare alla figlia più piccola. L’ex tecnico di Roma, Inter e Milan ha lasciato un ricordo indelebile nei cuori dei tifosi partenopei e, chi lo conosce bene sa che è troppo forte la sua onestà intellettuale per permettergli di continuare un’avventura del genere.

In tal senso, probabilmente consapevole che non avrebbe mai potuto far meglio nella nuova stagione alle porte, e che le proposte a suon di milioni dei club inglesi e spagnoli avrebbero in poco tempo smantellato un gruppo storico e favoloso, Luciano ha deciso di “abdicare”, lasciando campo libero alle nuove strategie di De Laurentiis.

E mentre la Napoli calcistica si interroga su cosa potrebbe accadere nel prossimo campionato, quello targato Rudi Garcia, con la partenza ormai certa del coreano Kim, e senza escludere altre cessioni eccellenti, visto che grandi club bussano alla porta di De Laurentiis a suon di milioni, la Napoli che ancora sogna occhi aperti, la Napoli che è ancora “mezza addormentata”, non riuscirà a dimenticare facilmente il toscano dal cuore d’oro Luciano Spalletti, così come lui non potrà cancellare il suo primo scudetto in carriera.

Qualche giorno fa, il buon Luciano, nella sua tenuta di campagna, circondato dagli amici più cari e fidati, ci ha tenuto a celebrare in modo intimo, nel calore della famiglia, la vittoria di uno scudetto che rappresenta, lo ripetiamo, una vera impresa. Arrivare ad un traguardo del genere in una città che da 33 anni non vinceva il tricolore, non può essere paragonato ad un trionfo in qualsiasi altro contesto sportivo.

La vera ragione dell’addio di Spalletti al Napoli: la racconta l’amico Marco Masini

A raccontare le sue più intime emozioni, i sentimenti di gioia, l’orgoglio, ci pensato un suo “eterno amico”, toscanaccio come lui. Stiamo parlando di Marco Masini. Il celebre cantante ha rivelato che non manca mai agli appuntamenti privati della famiglia di Luciano.

Per la verità il popolo del web non era affatto a conoscenza che tra i due ci fosse una amicizia così speciale. Masini ha raccontato di uno Spalletti ancora emozionato, a tratti commosso, quando ripensa all’impresa del “suo Napoli”.

Masini rivela che De Laurentiis ha fatto di tutto per convincerlo a restare, ma Luciano aveva compreso, da un lato, di avere esaurito le energie, e dall’altra che sarebbe stata davvero dura continuare a vincere, soprattutto alla luce delle cessioni eccellenti che si prospettano. I napoletani meritavano e meritano coerenza, la coerenza di un toscano che ha preferito andare via da vincitore che da sconfitto. Chi avrebbe ricordato lo scudetto e l’essere quasi arrivato sul tetto d’Europa dopo, magari, una stagione anonima?