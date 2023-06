Doppio affare Napoli-Bologna: asse caldissimo

Il Napoli è pronto a trattare con il Bologna non per uno, ma addirittura per un doppio affare che potrebbe giovare al club

Nel pomeriggio di lunedì è arrivato il giorno della presentazione del nuovo allenatore della squadra campione d’Italia come Rudi Garcia. Il manager francese è stato scelto come sostituto di Luciano Spalletti sulla panchina dei partenopei. Nel corso della conferenza stampa di presentazione sono arrivate delle dichiarazioni molto importanti da parte del mister.

Secondo quanto riportato dallo stesso tecnico nella squadra partenopea non figurano calciatori che risultano incedibili. Ed è per questo motivo che si sta ipotizzando, sempre di più, l’addio probabile di alcuni calciatori che piacciono (e non poco) ad altri club pronti ad accoglierli nella loro squadra. Tra questi, infatti, spunta proprio il team felsineo che farebbe di tutto pur di averli in rosa.

Napoli, doppia cessione al Bologna in prestito?

Il Bologna segue, con molto interesse, almeno due calciatori che difficilmente riusciranno a trovare lo spazio necessario la prossima stagione. Anche se, a dire il vero, i felsinei devono fare molto presto se hanno intenzione di anticipare la concorrenza visto che le richieste per i due elementi sono molte ed allo stesso tempo importanti. Il primo porta al nome di Alessandro Zanoli. Il terzino destro (all’occorrenza anche difensore centrale) è una delle note liete di questa stagione targate Sampdoria.

Il difensore è stato uno dei migliori della squadra allenata da Stankovic. Il serbo, sin dal primo giorno in cui lo ha avuto a disposizione, non ha mai avuto dubbi su di lui. Si era parlato di una sua possibile permanenza in rosa, dopo una stagione davvero importante e condita anche da due reti (le prime nella massima serie). Adesso, però, con l’addio di Spalletti le cose potrebbero decisamente cambiare. L’ultima parola spetterà a Garcia che lo valuterà in vista dei due ritiri estivi del team campano.

L’altro calciatore in lizza per partire è Alessio Zerbin. L’esterno d’attacco ha avuto davvero poche occasioni per mettersi in mostra. Quelle in cui è sceso in campo non ha per nulla convinto l’ambiente azzurro che ha dato il suo “via libera” per la possibile cessione. Su di lui, però, potrebbero fiondare anche alcune squadre che hanno conquistato la promozione in A. Tra queste il Cagliari oppure il Frosinone. Con i ciociari si tratterebbe di un clamoroso ritorno.