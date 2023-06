Ana Quiles si rilassa a Capri: le foto sulla barca in costume

Ana Quiles Boix illumina la scena, la giornalista spagnola lascia il segno e le prime immagini al mare mandano fuori di testa

Il panorama delle giornaliste sportive è da tempo colmo di personaggi al femminile che coniugano grande professionalità e passione per il proprio lavoro insieme a bellezza e fascino con pochi eguali. Una delle preferite dal pubblico, che sta guadagnando un numero di ammiratori sempre più cospicuo, è Ana Quiles Boix.

Spagnola, 31 anni, Ana vive da tempo nel nostro paese, dove è arrivata in cerca di fortuna per inseguire il suo sogno di lavorare nel mondo del giornalismo sportivo. Con una borsa di studio, è sbarcata in Italia nel 2016 e da allora di strada ne ha fatta. Non era riuscita, inizialmente, a sfondare in patria, ma con tenacia ce l’ha fatta e adesso è un volto assai riconoscibile, comparendo spesso sulla Rai come inviata, corrispondente e opinionista della Domenica Sportiva.

Al lavoro sull’emittente pubblica nostrana, unisce quello su Deportes Cuatro in Spagna. Esperta di mercato e grandissima appassionata di calcio, si fa preferire per grande eleganza e discrezione nei modi. Ma la sua bellezza prorompente parla per lei e non è un caso che sui social il suo seguito cresca sempre di più. Circa un anno fa, gli ammiratori sul suo profilo Instagram erano poche decine di migliaia. Oggi, Ana supera i 150 mila followers. E anche lei, come tante altre sue colleghe, sarà una protagonista estiva obbligata. Per le novità di calciomercato di cui ci racconterà, ma anche per scatti sublimi destinati a essere inondati di like.

Ana Quiles Boix, nessuno guarda più i faraglioni di Capri: ammirano tutti lei, che splendore in bikini

Uno dei primi giorni di relax per la bella stagione vede Ana in forma a dir poco smagliante. La giornalista iberica sceglie l’isola di Capri e le sue pose in barca sono a dir poco mozzafiato.

Il panorama alle sue spalle è uno dei più iconici al mondo, quello dei celebri faraglioni, ma è impossibile guardare altro che non sia lei. Con quel sorriso che ormai ha conquistato tutti e con una silhouette da favola, curve pazzesche in bikini che infiammano in un attimo la passione della platea del web. “E’ la prima volta che vedo una sua foto in costume, si è realizzato un sogno“, scrive qualcuno tra i fan, esprimendo tutta la propria gioia per una immagine unica.