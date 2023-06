Osimhen resta a Napoli? C’è una notizia buona e una cattiva

Victor Osimhen, quale futuro per lui: il patron De Laurentiis si espone nella conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia

Ieri è andato in scena il Garcia-day. Il Napoli ha presentato ufficialmente il suo nuovo allenatore, colui chiamato a raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti Campione d’talia con la squadra azzurra.

La cornice della presentazione del tecnico transalpino è stata davvero di gran livello; il salone delle feste del Real Museo di Capodimonte, alla presenza di Sylvain Bellenger, connazionale del nuovo allenatore azzurro. Una conferenza stampa durata circa un’ora, con il nuovo tecnico Rudi Garcia che ha naturalmente manifestato la sua gioia per questa opportunità.

Ha rimarcato di voler vincere trofei, ed è sicuramente una bella notizia per i tifosi azzurri accorsi in massa nel Bosco di Capodimonte per supportare la nuova guida e soprattutto far sentire a lui il calore e la vicinanza. Immancabile il tema dello staff tecnico ma anche delle ambizioni del nuovo Napoli, che avrà nella squadra ha vinto il campionato la sua colonna portante, seppur con qualche modifica in alcuni reparti.

Napoli, quale futuro per Osimhen: ADL si espone

Accanto a Rudi Garcia, naturalmente, anche il presidente De Laurentiis. Il patron ha voluto lasciare la parte di primo attore a Garcia ma non si è certo sottratto alle domande dei tantissimi giornalisti presenti, anche e soprattutto di mercato.

Il patron ha di ceto alzato ancora l’asticella dopo la trionfale stagione dello scorso anno; ha rimarcato la voglia di voler vincere ancora lo scudetto, difendendo di fatto quello conquistato un mese fa ma anche e soprattutto di voler percorrere un cammino lungo in Champions League, magari fino alla finale.

Ovviamente, però, al momento il tema mercato è quello che ha attirato maggiormente l’attenzione. Se Kim sembra ormai in partenza, il focus è stato mirato su Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è stato il trascinatore degli azzurri insieme a Kvaratskhelia ed una sua conferma significherebbe partire un passo avanti rispetto alla concorrenza.

E così De Laurentiis ha tranquillizzato tutti; il nigeriano è bloccato a Napoli da un contratto fino al 2025 e sono già iniziati i colloqui per un nuovo prolungamento di ulteriori due stagioni. Insomma, blindato il numero 9 azzurro, decisivo per continuare a vincere.

Tutti felici e contenti? Macché. Il patron, però, ha anche candidamente ammesso come la cessione del bomber sarà inevitabile in caso di offerta impossibile da rifiutare. In soldoni, se dovesse arrivare una proposta da circa 150 milioni di euro, beh, tanti saluti all’attaccante. Sarà un’estate bollente e di passione per tutti i tifosi azzurri, pronti a sperare che l’offerta non arrivi mai sul tavolo del patron.