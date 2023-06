Sorpresa Napoli, il big se ne va in Arabia Saudita: ecco l’affare

Il Napoli sta cambiando volto a partire dall’arrivo di Rudi Garcia in panchina. De Laurentiis e soci lavorano anche sulla squadra del futuro con attenzione ad alcuni big della rosa

Il vento del cambiamento ha travolto il Napoli, che dopo lo scudetto si ritrova già a confrontarsi con un nuovo tipo di futuro all’orizzonte. Dal nuovo allenatore, con Garcia pronto a dire la sua, a quelli che potrebbero essere i nuovi innesti e le cessioni all’interno della rosa.

Ciò che è certo è che De Laurentiis e soci faranno di tutto per mettere a punto una squadra quanto più competitiva e forte possibile per replicare quanto di straordinario fatto nell’ultima annata trionfale. Al netto di potenziali acquisti bisognerà però alzare la guardia anche in merito al capitolo cessioni, che potrebbe riguardare da vicino anche alcuni big.

Kim pare destinato all’addio mentre in zona offensiva a tenere in pensiero potrebbe essere la situazione di Hirving Lozano, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024, motivo per cui con un solo anno ancora in essere non vanno escluse mosse in uscita. Il messicano è stato peraltro spesso accostato ad alcuni campionati esteri in Europa, mentre nell’ultimo periodo il focus è sulla solita Arabia Saudita, divenuta nuova terra conquistatrice in termini di calciomercato.

Ronaldo ha infatti lanciato il trend lo scorso inverno, ed ora diversi top player dall’Europa stanno effettuando un salto simile.

Calciomercato Napoli, l’Arabia Saudita pesca in azzurro: mirino su Lozano

Lozano è reduce da una stagione da soli 4 gol e 4 assist in 41 presenze complessive col Napoli, considerando tutte le competizioni. Un passo indietro evidente dal punto di vista delle reti per il messicano, che ha comunque saputo rendersi utile a tutto tondo nelle rotazioni offensive di Luciano Spalletti.

Come riportato da ‘Sky Sport’ l’Arabia Saudita prova a pescare in Serie A, e lo fa proprio passando per Napoli in quanto diversi club del posto avrebbero messo gli occhi sullo stesso Lozano. L’esterno, che è reduce dalla vittoria dello scudetto, avrebbe anche aperto alla cessione, con il richiamo forte dei milioni sauditi che potrebbe farsi sentire anche per lui.

L’ultima annata è stata positiva ma non la migliore da quando è a Napoli, almeno numericamente parlando, ma il suo appeal internazionale resta immutato. Nella Saudi League sono pronti a farci un pensierino, andando ad aggiungere eventualmente un altro gioiello alla nuova collezione di stelle.