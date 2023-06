Alba Parietti esagerata: la giacca si apre e niente intimo

È una foto che desta scalpore quella di Alba Parietti sui suoi profili social, a sessant’anni la conduttrice fa davvero discutere.

Uno scatto decisamente audace per Alba Parietti, ormai diventata un personaggio anche sui social. Pronta al ritorno in tv prossimamente, si è mostrata decisamente in ottima forma davanti ai fan di più generazioni.

Una delle star più discusse della televisione italiana, che accende spesso e volentieri l’interesse in maniera quasi scientifica. Alba Parietti sa dominare la scena, è una delle donne più importanti nel mondo dello spettacolo e sa tenere testa anche a tante colleghe con molti anni in meno.

Alba Parietti è arrivata ai sessant’anni, ma mostra ancora un fisico da ragazzina, che di certo è ben apprezzato dai fan storici della conduttrice. Lontani i tempi delle trasmissioni calcistiche degli anni Novanta, la piemontese è ora diventata una influencer vera e propria.

Alba Parietti, scatti roventi su Instagram

La conduttrice va avanti per la sua strada, sa come colpire nel segno e anche come fare discutere. Perché quest’ultima foto ha avuto il merito oggettivo di diventare virale e dividere in due fazioni, come spesso accade. Da una parte c’è chi ha lodato la voglia di Alba Parietti di mostrarsi davanti al suo pubblico, dall’altra parte quanti hanno criticato la conduttrice per questo scatto decisamente audace. Una foto che entra nel segno, Alba Parietti audace come non mai per il pubblico di Instagram.

I fan apprezzano e crescono sempre più, arrivando quasi a 500mila: un numero considerevole per la conduttrice. Che sta diventando ormai sempre più cliccata, anche rivedendo trasmissioni del passato come “Radio Belva”, entrata nella storia del trash per essere stata la trasposizione del format “La Zanzara”, condotto da Parenzo e Cruciani, e durato solamente per una serata su Rete 4. La Parietti ha un po’ fatto la storia della televisione, nel bene e nel male, chiaramente è stata una protagonista di lungo corso.

C’è anche un ultimo rimpianto emerso, riguardante l’ex premier Berlusconi. Pur avendo specificato di essere ben lontano dalle sue idee politiche, l’ex capo di Mediaset aveva offerto alla Parietti ben nove miliardi per averla nelle sue reti. In una fase politica particolarmente delicata, la conduttrice rifiutò l’offerta e recentemente ha affermato di avere questo rimpianto. Alba Parietti ora dovrà solo concentrarsi sui prossimi impegni, il ritorno in tv da prima conduttrice era atteso e chissà cosa accadrà in uno show con le drag queen.