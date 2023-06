Napoli, per il dopo Kim spunta un nome “italiano”: che colpo!

Il Napoli lavora alla sostituzione di Kim, ormai in partenza: non solo Danso, spunta anche la pista “italiana”

Il mercato del Napoli in entrata è già iniziato; o, almeno, sull carta, perché di fatto il club azzurro è ancora immobile sul fronte acquisti. Fin qui, infatti, nessun colpo realizzato dagli azzurri, sebbene la squadra Campione d’Italia avrà bisogno di rinforzi anche e soprattutto considerato le partenze di alcuni pilastri dello scudetto.

Già dal punto di vita dei mancati riscatti, con Ndombélé in primis, sarà necessario intervenire sul mercato per ingaggiare un centrocampista; la linea mediana, però, non sarà la sola interessata dal restyling in salsa azzurra. Servirà anche un esterno d’attacco, soprattutto se Lozano dovesse cedere alle lusinghe multimilionarie dei club sauditi.

Ed ovviamente, in attacco, tutto ruota attorno a Victor Osimhen; l’attaccante nigeriano è il grande punto interrogativo della squadra affidata a Rudi Garcia. In caso di offerta da almeno 150 milioni di euro, partirà il capocannoniere dell’ultimo campionato. Insomma, grande incertezza al momento, con i tifosi inquieti anche per quanto riguarda la difesa. Sembra ormai certa la partenza di Kim Min-Jae, il miglior difensore del campionato, l’uomo che non ha fatto rimpiangere Koulibaly.

Napoli, non solo Danso: nel mirino un gigante della Serie A

Su Kim resta solo da capire in quale club approderà, con le due società di Manchester ed il Bayern Monaco pronte ad aprire i cordoni della borsa e versare l’intero importo della clausola di rescissione.

Ma come sostituire il sudcoreano? Una domanda che al momento non ha risposta. O meglio, gli scout azzurri sono già al lavoro da tempo per sostituire il difensore ex Fenerbahce, con diversi profili sulla lista.

Alla dirigenza azzurra piace Giorgio Scalvini, 19enne pilastro dell’Atalanta e futuro della nazionale italiana ma Garcia sembra avere una preferenza per Kevin Danso; un corazziere di quasi due metri d’altezza (197 centimetri per la precisione) impossibile da superare nell’uno contro uno.

Protagonista al Lens, Garcia lo conosce benissimo ed ha indicato in lui come l’erede di Kim. Se il nazionale austriaco è quindi balzato in pole, con una valutazione di circa 20 milioni di euro decisamente abbordabile per gli azzurri, non mancano altre alternative.

Sempre in Serie A piace ormai da tempo un profilo che nell’ultima stagione si è messo decisamente in mostra. Ci riferiamo a Perr Schuurs, un altro gigante di 191 centimetri prelevato la scorsa estate dall’Ajax. Classe ’99, l’olandese ha impressionato tutti alla sua prima stagione in Italia, offrendo prestazioni ben al di sopra delle aspettative.

I granata sparano alto per il difensore Oranje, valutato circa 20-25 milioni di euro ecco perché restano in piedi altre alternative, come il bolognese Lucumì ed il giapponese Itakura.