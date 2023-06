Cristina Buccino coperta da un filo: la visione è rovente

La bellissima Cristina Buccino, in vacanza, lascia i fan a bocca aperta: la copre soltanto un filo, il suo corpo è esplosivo

Una bellezza quasi disarmante che nel corso degli anni ha conquistato tutti. Dal mondo dello spettacolo ai suoi tantissimi fan che, quasi, la venerano. Ed il motivo è presto detto: la bellezza di Cristina Buccino ha folgorato proprio tutti.

Lo show business, in Italia, ha visto la sua crescita esponenziale anno dopo anno. E adesso la Buccino, specialmente sui social, è tra le donne più apprezzate e ricercate in Italia e non solo. Oltre 3 milioni di followers su Instagram, un fascino invidiabile ed un fisico che è oggetto di migliaia di commenti ogni giorno, spesso e volentieri anche troppo coloriti.

Ma i suoi numeri, tra likes e commenti, sono davvero impressionanti. Cristina Buccino nasce a Catrovillari, in provincia di Cosenza, il 16 giugno 1985. I suoi primi passi verso la notorietà ormai consolidata sono avvenuti come modella: il suo successo è stato lampante, tra i grandi brand che se la sono contesa e se la contendono tutt’ora tra scatti e passerelle.

La Buccino è anche influencer e, soprattutto, conduttrice. In televisione, infatti, è apparsa in trasmissioni di spicco come ‘L’Eredità’, ‘Ciao Darwin’, lo postivo ‘Tiki Taka’ co-condotto insieme a Melissa Satta e ‘Mistero’. Il suo palmarès è di tutto rispetto ed i fan, in tal senso, sono più legati che mai alla Buccino. Cristina Buccino ha due sorelle: Maria Teresa e Donatella.

Scatto bollente: il corpo della Buccino è tutto qui

Persino una buona fetta di pubblico femminile è ammaliata da una delle bellezze più eleganti del panorama dello spettacolo. Che siano foto riguardanti la vita privata o lavorativa, Cristina ci tiene ad aggiornare i suoi milioni di fan con continuità e quasi ogni giorno.

In una meritata vacanza in Spagna, a Ibiza, Cristina è tornata a posare per i suoi fan con una foto a dir poco bollente. “Nella isla bonita’, recita la didascalia della showgirl calabrese che ha lasciato tutti davvero di sasso. Un fisico statuario, perfetto, esplosivo. Le sue forme giunoniche sono contenute a stento da un costumino nero striminzito che sul lato A mostra solo un sottilissimo ‘filo’ nero.

Sembrano quasi mancare le parole ai suoi followers che sono rimasti, ancora una volta, incantati dalla statuaria Buccino. Una fan, poi, la esalta così: “Quando vi credete belle guardate la Buccino, così scendete un pò dal piedistallo”. Il riferimento è chiarissimo: una bellezza del genere è assolutamente inarrivabile e gli attestati di stima per Cristina sono ormai all’ordine del giorno.