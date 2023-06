Ok arrivato: un big è pronto a salutare il Napoli

Dopo gli arrivi di Benzema, Kanté e Ruben Neves, alcuni club della Saudi Pro League si sarebbero mossi per acquistare un giocatore del Napoli

Nelle ultime ore, sembra sia arrivata un’offerta dal campionato arabo per un big del Napoli: si tratta di Hirving Lozano.

Lozano è arrivato in Serie A nel 2019 quando fu acquistato dal PSV Eindhoven per una cifra vicina ai 45 milioni di euro. Con la maglia azzurra ha totalizzato 155 presenze e 30 gol in tutte le competizioni.

L’ala destra messicana in questa stagione ha collezionato 32 presenze in Serie A mettendo a segno 3 gol e 3 assist. In Champions League, in 9 presenze è andato a rete 1 volta. Lozano ha un valore di mercato di circa 25 milioni di euro ed un contratto in scadenza nel 2024 ma con un’offerta congrua il Napoli potrebbe pensare di cederlo.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sembra sia arrivata un’offerta di circa 10 milioni all’anno per 3 anni all’attaccante della nazionale messicana, da parte di alcuni club arabi. Il messicano, che ha cambiato agente, sembra interessato alle proposte degli intermediari che lavorano con più club sauditi e dunque avrebbe dato l’ok ad un suo trasferimento.

Lozano in Arabia? Ecco le cifre del possibile affare

Il Napoli potrebbe accettare l’offerta di un club arabo qualora questa si attesti attorno ai 25-30 milioni di euro.

I club che, ad oggi, sembrano interessati al classe 1995 sono l’Al Ahly e l’Al Nassr, club dove gioca attualmente Cristiano Ronaldo.

Nella giornata di ieri si è registrato un forte interesse per un altro giocatore del Napoli, Stanislav Lobotka. Gli azzurri, però, mentre per Lozano sarebbero pronti ad ascoltare eventuali offerte, per lo slovacco il club azzurro non è disposto a trattare. Lobotka, infatti, rappresenta per De Laurentiis e per Rudi Garcia un perno fondamentale per il gioco del Napoli.

Anche un altro ex giocatore dei partenopei sta per entrare a far parte del campionato saudita: Kalidou Koulibaly, infatti, sarebbe pronto a firmare un contratto triennale da 30 milioni di dollari. Il senegalese è ad un passo dal vestire la maglia dell’Al Hilal dopo una sola stagione passata in Premier League, al Chelsea.

Dopo Cristiano Ronaldo arrivato la scorsa estate in Arabia Saudita, dopo i nuovi innesti di Benzema, Kanté, Ruben Neves ed i probabili arrivi di Koulibaly, Mendy, Ziyech ed Aubameyang, anche Lozano sembrerebbe molto vicino a vestire la maglia di un club della Saudi Professional League.

Nelle prossime ore l’offerta per l’acquisizione delle prestazioni sportive di Lozano potrebbe formalizzarsi ed il messicano, a quel punto, lascerebbe Napoli dopo quattro stagioni di molti alti e bassi.