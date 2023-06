Minaccia araba anche per il Napoli: 3 azzurri nel mirino

I munifici club dell’Arabia Saudita hanno messo nel mirino tre stelle del Napoli: scatta l’allarme in casa azzurra

E adesso la minaccia esotica inizia a toccare anche il Napoli. Che il campionato italiano sia terra di conquista per chi ha fondi da investire è ormai acclarato e lo dimostra l’ultimo clamoroso affare in uscita, la cessione di Sandro Tonali al Newcastle.

La Premier League inglese fa la spesa in Italia da anni e quest’anno non farà eccezione, prendendo i migliori calciatori espressi dal nostro campionato e rimandandoci, magari in prestito, esuberi giovani o calciatori che lì non hanno funzionato. Il Napoli potrebbe pagare dazio con Kim e Osimhen, ma nelle ultime settimane è emersa un’altra realtà in grado di far saltare il banco o comunque di mettere in difficoltà calciatori e club.

In principio è stato Cristiano Ronaldo, pioniere quest’inverno di un trend in crescita, ma quest’estate è sicuramente l’estate dell’Arabia Saudita. Al-Nassr, Al Hilal, Al Ittihad e tutte le altre squadre della lega saudita: tutte stanno spendendo cifre enormi per i calciatori europei anche non over 30.

Koulibaly ad un passo dall’Al Hilal, stesso club che ha messo nel mirino anche Lukaku, Benzema si è accasato all’Al Ittihad al pari di N’Golo Kanté e presto potrebbe toccare pure a Mendy, Ziyech ed Aubameyang trasferirsi in Medio Oriente.

Napoli, club arabi sui gioielli azzurri: la risposta di ADL

Dall’Italia sta per andare via Brozovic dall’Inter ma a breve potrebbe toccare anche al Napoli con l’affare Lozano, al quale sarebbero stati offerti 10 milioni l’anno, e soprattutto Stanislav Lobotka.

Se per il Chucky stipendio e scadenza contrattuale fanno pensare che l’affare si può fare, molto più difficile che il Napoli si privi di Lobotka, considerato un pilastro anche da Garcia e pronto a rifiutare i milioni arabi e restare ancora in maglia azzurra.

Il regista slovacco è la mente del Napoli Campione d’Italia ed è stato blindato anche da Rudi Garcia; come se non bastasse, proprio pochi mesi fa gli azzurri hanno ufficialmente rinnovato il contratto del numero 68 fino al 2028, di fatto rendendolo a vita un azzurro.

Ed il patron De Laurentiis avrebbe già rispedito al mittente una prima offerta pervenuta dall’Arabia Saudita. Lobotka non si tocca, invece spiragli ve ne sono anche per Tanguy Ndombélé. Il centrocampista francese non sarà riscattato dal Napoli e sembra non rientrare nei piani del Tottenham.

Se non dovesse arrivare alcuna offerta da club europei, possibile che anche la mezz’ala Campione d’Italia possa rinfoltire il gruppo dei calciatori del Vecchio Continente alla conquista della Saudi Arab League.