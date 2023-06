Sinner, crisi senza fine: la notizia peggiore verso Wimbledon

Jannik Sinner rischia di veder compromessa l’intera seconda parte della stagione. Il giovane tennista altoatesino è alle prese con alcuni problemi di natura fisica

Jannik Sinner come Matteo Berrettini? Percorsi paralleli dei due migliori tennisti italiani? Molto probabilmente no ed è comunque prematuro stabilire uno scenario del genere. L’unica certezza però, almeno per ciò che riguarda il ventunenne talento altoatesino, è che il suo fisico nonostante sia ben allenato fatica a reggere l’urto di così tanti impegni ravvicinati.

Abbiamo avuto la prova in occasione dei quarti di finale del torneo Atp 500 di Halle, in Germania, in corso di svolgimento in questi giorni. Si tratta di uno degli eventi sull’erba preliminari al grande appuntamento di Wimbledon che avrà inizio lunedì 3 luglio e che vedrà ai nastri di partenza tutti i migliori tennisti del mondo.

O per la precisione, quasi tutti: non ci sarà infatti Rafa Nadal il cui ritorno in campo dovrebbe avvenire non prima dell’inizio del 2024. Molto probabile anche il forfait del nostro Matteo Berrettini, finalista del 2021 alle prese con una serie di problemi ancora non risolti. E a questo punto non si può escludere a priori l’assenza di Jannik Sinner che ha alzato bandiera bianca durante la sfida dei quarti di finale ad Halle contro il kazako Bublik.

Il giovane talento di San Candido, nel corso del primo set poi perso con il punteggio di 7-5, ha accusato un dolore alla gamba sinistra che lo ha costretto a chiedere l’intervento del medico. Jannik ha provato ad andare avanti ma alla fine del secondo game, con Bublik in vantaggio 2-0, si è dovuto arrendere al dolore e ha abbandonato l’incontro.

Sinner entra nel tunnel della crisi: riuscirà a farcela per Wimbledon? I tifosi incrociano le dita

Resta ora da capire se Sinner sia riuscito a fermarsi in tempo evitando che il problema di natura muscolare degenerasse in qualcosa di più grave. Da una prima diagnosi effettuata nel dopo partita sembra si tratti di una semplice contrattura, il che gli consentirebbe di recuperare in tempo per Wimbledon.

Ma per avere una risposta definitiva è necessario attendere i prossimi giorni, quando Sinner si sottoporrà agli esami strumentali di rito. I tifosi incrociano le dita: il tennis italiano rischia di presentarsi al torneo più importante del mondo senza i suoi due atleti migliori. Berrettini e Sinner, così lontani e distanti in tutto ma in questo momento mai così vicini.